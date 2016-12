Băsescu s-a interesat la SIE de lista foștilor ofițeri acoperiți

Șeful Serviciului de Informații Externe, Teodor Meleșcanu, a fost întrebat dacă președintele Băsescu a cerut o listă a foștilor ofițeri acoperiți, el răspunzând că ”au fost diverse discuţii legate de această temă” și că a înțeles că președintele e preocupat în legătură cu atribuțiile pe care le are la numirile de membri în Guvern. Întrebat dacă şeful statului a cerut o listă cu ofiţerii acoperiţi, Teodor Meleşcanu a răspuns: ”Au fost diverse discuţii legate de această temă. Am înţeles că este o preocuparte a preşedintelui în legătură cu obligaţiile pe care le are în privinţa numirii de miniştri şi membri ai Guvernului, de a-şi da o părere, de a putea să îi refuze”. Întrebat dacă acest lucru înseamnă că preşedintele a cerut, iar SIE nu a răspuns, Meleşcanu a precizat: ”Nu, a fost o discuţie”.