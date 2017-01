Băsescu scapă de acuzaţiile din dosarul Flota ca urmare a prescrierii

Expertiza financiară dispusă de procurorii anticorupţie în dosarul „Flota”, în care este inculpat şi preşedintele Traian Băsescu, are ca termen de finalizare data de 2 iulie, costul acesteia fiind estimat la suma de 140.000 de lei, adică peste 43.000 de euro. Dosarul „Flota” are ca obiect stabilirea condiţiilor în care flota românească a pierdut o serie de nave maritime-mineraliere de mare capacitate, prin diferite infracţiuni săvîrşite de cei care ar fi început şi derulat în mod fraudulos asocierea CNM Petromin SA Constanţa cu grupul de firme private Torvald Klaveness Oslo din Norvegia, în intervalul de timp aprilie 1991 – august 2000. Conform unei expertize dispuse de apusul Parchet Naţional Anticorupţie (PNA), prin înstrăinarea a 16 nave, cei 80 de inculpaţi din acest dosar ar fi păgubit statul cu peste 11.000 de miliarde de lei, adică 275 de milioane de euro. La începutul anului 2004, atunci cînd dosarul a fost înaintat instanţei supreme, PNA a plătit pentru expertiză suma de 10.000 de euro. Potrivit unor surse judiciare, pe data de 27 septembrie, faptele de comiterea cărora este acuzat Traian Băsescu se prescriu, fapt care înlătură răspunderea penală. În luna februarie a acestui an, procurorul-şef al DNA, Daniel Morar, declara că partea din dosar care se referea la Băsescu a fost disjunsă, cercetările anchetatorilor vizîndu-i pe ceilalţi inculpaţi, pentru că şeful statului beneficiază de imunitate. Printre inculpaţii trimişi în judecată se numără foştii miniştri ai Transporturilor Traian Băsescu, Paul Teodoru şi Aurel Novac, foştii secretari de stat Călin Dragomir Marinescu, Gheorghe Adrian Marinescu şi Viorel Oancea, fost primar al Timişoarei şi fostul preşedinte al Fondului Proprietăţii de Stat, Radu Ovidiu Sîrbu, cu rang de ministru.