Băsescu se auto-înfierează ca fiind un politician lipsit de demnitate

Primarul Constanţei, Radu Mazăre a răspuns, ieri, comunicatului de presă lansat în grabă de preşedinţie acum două zile faţă de declaraţiile făcute de Mazăre la DNA, cu o retrospectivă a declaraţiilor lui Traian Băsescu. Amintim că, miercuri, Radu Mazăre a criticat faptul că Traian Băsescu se foloseşte în moduri neortodoxe de funcţia pe care o deţine, asmuţind procurorii DNA împotriva sa pentru a-i ştirbi imaginea, în scopul creşterii în sondaje a pretendenţilor pedişti la funcţia de primar al Constanţei. Nu a trecut nici măcar o oră de la declaraţiile primarului Constanţei şi administraţia prezidenţială a dat publicităţii un mesaj prin care „preşedintele României dezaprobă modul lipsit de demnitate în care unii politicieni aleg să îşi susţină nevinovăţia, încercînd să inventeze conspiraţii politice şi lansînd acuzaţii fără acoperire la adresa unor instituţii ale statului”. Drept răspuns, Radu Mazăre a prezentat ieri o serie de declaraţii din 2003, ale lui Traian Băsescu, aflat în acea perioadă în funcţia de primar general al Capitalei, declaraţii date de actualul şef al statului în contextul în care era anchetat în dosarul „Flota”. Băsescu declara, pe 7 mai 2003, că instituţia prezidenţială a devenit un participant la o înscenare politică. Acelaşi Băsescu aprecia că „PNA (n.r. - actualul DNA) se află, într-un fel sau altul, sub control prezidenţial, iar Consiliul Superior al Magistraturii sub control guvernamental”. Mai mult, pe 11 septembie 2003, Băsescu a recuzat doi procurori PNA care instrumentau dosarul privind vînzarea flotei româneşti. „I-am recuzat pe cei doi procurori pentru că, de mai bine de un an, consider că sînt parte într-un dosar politic”, declara Băsescu pe 11 septembrie, în urmă cu patru ani. Acelaşi Băsescu, aflat astăzi de partea cealaltă a baricadei, în calitate de preşedinte, şi-a uitat declaraţiile belicoase de acum patru ani şi a început să facă pe lupul moralist, semnînd comunicate de genul celui de miercuri dimineaţă. Probabil că, într-o criză de personalitate, preşedintele va ieşi pe post pentru a recunoaşte cu lacrimi de crocodil că a greşit, cum a făcut şi în alte rînduri, sau se va auto-include în rîndul politicienilor pe care îi dezaprobă atît de vehement. Gestul preşedintelui a fost catalogat foarte pe scurt de primarul Constanţei: „Mi se pare lipsit de demnitate şi ipocrit. Cînd a avut dreptate Traian Băsescu, în 2003, cînd acuza Preşedinţia şi Guvernul că îi instrumentează procese politice, sau acum, cînd dezaprobă acest gen de gesturi?!”.

În aceeaşi conferinţă de presă, Radu Mazăre a amintit că la dosarul pe care DNA îl instrumentează împotriva lui nu există nicio dovadă şi niciun document care să stea în picioare în faţa evidenţelor demonstrate de Primărie cu probe. El a amintit că una dintre acuzaţii se referă la faptul că Primăria ar fi subevaluat terenuri puse la vînzare în 2005 de municipalitate. „Procurorii susţin, în baza unui raport făcut din condei de angajaţii DNA că, în 2003, un metru de spaţiu verde valora 70-80 de dolari în Mamaia. Îmi amintesc că în 2005 am vîndut domnului Aurel Butnaru, spaţiul verde din apropierea Hotelului Parc, cu 15 dolari/mp, cu raport de evaluare efectuat de o firmă autorizată. Cum este posibil ca în 2003 metrul pătrat de spaţiu verde din Mamaia să coste 15 euro, iar doi ani mai devreme să fi costat 70-80 de euro?!”, s-a întrebat retoric primarul. El a reiterat faptul că, în ciuda emisarilor trimişi de Băsescu pentru negocieri, nu va ceda presiunilor. „Nu am de gînd să cedez niciunui şantaj. Nu am să mă înscriu niciodată în PD, pentru că m-aş face de ruşine”, a declarat Mazăre.