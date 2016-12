Băsescu se ține cu dinții de funcție

07:58:55 / 24 Iunie 2014

ireversibilitatea

Ca ne place sau nu Presedintele Basescu a avut o atitudine cum nu se poate mai buna fata de incercarile unor vrajmasi de al face sa demisioneze cu,,onoare''.In urma acestei demisii ,,dezonoranta'',pentru Presedinte, urma in mod categoric interimatul la Presedentie al lui Tariceanu,prospat ejectet din PNL,proaspat divortat si tot odata proaspat recasatorit a cincea oara.Intrun cuvant ,un ,,samsar politic proaspat'' care se va aseza ,nenatural si obscen ,in fruntea tarii turburand cu atitudinea si erorile lui foaia de parcurs a unui Presedinte ales si care se afla pe ultima suta de metrii ,dupa care vom face bilantul si vom spune ....cand era Basescu Presedinte......Ubibenistul Tariceanu despre care nimeni nu stie in ce straluceste si toata lumea il cunoaste vrea sa ne ,,abureasca''cu faptul ca in cardasie cu ....(ma cenzurez)sunt in stare sa impace contrariile ,sa armonizeze contradictia si sa rupa ghimpii opozitiei cu cu un balon de aer sulfurat.Domnu Tariceanu,stimate Ubibene,numai tarcoli guvernul Ponta,ca il derutezi .Cu harurile tale nici ,,maria sa boborul''nu stie ce sa mai faca.Poporul este dezbinat, derutat si nu mai stie pe ce lume se gaseste , se tot uita pe roza vintului si se intreba incotro sa o ia.