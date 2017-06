Băsescu și fosta noră a lui Măgureanu au ajuns cu cearta în instanță

Scandalul imens dintre Traian Băsescu şi fosta noră a lui Virgil Măgureanu reverberează în instanţă. Fostul preşedinte a dat-o în judecată pe Alina Petre şi îi cere 100.000 de lei. Procesul a fost amânat, însă asta nu a făcut-o pe fosta noră a lui Virgil Măgureanu să fie mai puțin virulentă. „Regret enorm că l-am lăsat pe tataie Băsescu fără bani de vacanță. Poate, până la toamnă, poate preciza clar în ce fel i-am prejudiciat imaginea, pe care n-o are. Până atunci, recomand ceva fin, local și pentru vârsta lui, Băile Călimănești, iar martorilor, Onaca și Tomac, care mint de le sare partidul în aer, o detoxifiere urgentă de vară, că e urât cu burta peste pantaloni”, a spus Alina Petre. Diva s-a dezlănţuit şi în direct la Antena 3, unde a spus că vrea ea să-i dea în judecată pe martorii fostului preşedinte. „Procesul s-a amânat pentru septembrie. Mi se pare o mascaradă. El nu s-a prezentat. Au fost doar cei doi martori. Îi voi da în judecată pentru mărturie falsă, voi face acest demers după ce voi avea înregistrarea. Au fost doar articole din presă. Eu nu am spus nimic de dânsul, nu am făcut niciun denunţ. E timp irosit. Cred că avem lucruri mai importante de făcut în ţara asta. Spune că i-am creat prejudicii de imagine şi că din cauza mea nu a mai candidat la Primăria Capitalei”, a mai declarat Alina Petre.