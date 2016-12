Băsescu şi războiul stelelor

Răţoindu-se la PDL, Traian Băsescu reproşează stelelor partidului că stau ascunse în tranşee, pe sub boscheţi, prin pivniţe sau la umbra plopului bătrân. Criza din interiorul partidului este accentuată şi de faptul că plopul, ca simbol al competenţei şi sacrificiului faţă de patrie, nu mai face micşunele, cunoscut fiind faptul că premierul se lăuda mereu cu ele… Imaginea PDL, cu sau fără stele, pe sau sub umeri, este afectată, precizez, în mod grosolan, şi de starea vremii. După cum se ştie, din cauza ceţii abundente, foarte multe aparate de zbor nu au mai putut decola. Ca şi porcul pedelist, care, exact din acelaşi motiv, nu mai zboară ca odinioară. Pe acest fond obscur, în care ţara a ajuns punctul nodal al tragediilor de tot felul, prezidentul şi-a vărsat năduful pe stelele apuse ale partidului. Dată fiind starea de laşitate în care se zbat vârfurile, domnul prezident are toate motivele să fie ofuscat. Cu alte cuvinte, în timp ce dumnealui se ia permanent la trântă cu adversarii PDL, înaintaşii portocalii îşi dau coate după cortina politichiei. În mod voalat, domnia sa aduce în discuţie contribuţia la sănătate a tuturor celor care îşi pun coada pe spinare. Pe fondul dispariţiei premature a spitalelor, coada pe spinare tinde să rezolve toate problemele legate de sănătate din patria noastră. Noua revoluţie pleacă de la un concept foarte cunoscut. Fuga-i ruşinoasă, se ştie, dar e sănătoasă. Preşedintele s-a supărat pe stelele partidului. Înainte, când domnia sa era în floare şi acoliţii săi se lăudau că nici în cot nu-i doare, PDL se confrunta cu o inflaţie galopantă în materie de avocaţi de conjunctură. Ca să sară direct la jugulara adversarului, era suficient să fie ciupiţi de fese sau asmuţiţi după datina străbună. La vremea respectivă, stelele partidului, inclusiv cele de pe umerii unor pioni aflaţi în dispozitiv, făceau un tărăboi de nedescris pentru tot felul de cauze ieftine. Are dreptate şi domnul prezident. Acum, după cum reiese din sondaje, când partidul a intrat la apă, stelele au tulit-o la baie! Ce fac acolo? Ca să demonstreze opiniei publice că nu au mâncat usturoi, deşi asta este hrana de bază a stelelor guralive, se spală din răsputeri pe dinţi. Din păcate pentru pedelişti, eşalonul doi stelar nu face faţă situaţiei de criză din partid, dovadă episoadele hilare generate de tot felul de nalangâte. Este de înţeles, în acest context, de ce, la vremea asta, preşedintele merge cu steaua. La modelul dat, se aplică cunoscuta vorbă de duh “Tu-ţi steaua…” Din prea multă fudulie, prezidentul refuză să recunoască un adevăr vizibil de la distanţă. În PDL, pe fondul nemulţumirilor acumulate la nivel naţional, a început războiul stelelor. Mai întâi, în stilul său caracteristic, cu vădite nuanţe romantice, Elena Udrea a mărturisit că Traian Băsescu este cel mai democrat preşedinte cu putinţă. Altădată, s-ar fi auzit ovaţii de genul “… şi poporul”. Cum războiul stelelor dă să înceapă, e de înţeles de ce buldogii partidului au început deja să mârâie.