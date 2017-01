Băsescu şi Udrea s-au folosit de morţi pentru o petiţie

09:44:07 / 28 Aprilie 2014

banditi si hoti

ia azi la madam udrea face plangere ca-i hartuiestePONTA? dar ei au uitat ce au facut si ce fac in continuare? insasi basescu a amenintat-o pe FIREA ca nu o sa-si gaseasca barbatul acasa ,pe DRAGNEA la luat la puricat ca nustiu ce a facut pe MAZARE nustiu ce sa mai scorneasca sa-l infunde ea mananca cacat ca face plangere? ea care este corupta coruptilor .D-lor de la DNA ia intrebati-o ce a facut cu frunza ei , co gala de box, cu parcarile cu ridzi? ia intrebati-o de conturi in banci de case de posete de rochii ca de 10 ani incoace si bruma de afacere pe care orice intreprinzator o are s-a dus la dracu nu poti sa-ti platesti utilitatile ,impozitele ce mai zic de ce mananci sau sa te imbraci sau sa tii 2 copii la scoala?