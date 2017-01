“Băsescu şi-a făcut din DNA ce aveau comuniştii în Securitate”

Preşedintele Traian Băsescu a ieşit marţi la rampă într-un nou atac furibund îndreptat împotriva Parlamentului, sub pretextul unor prevederi “periculoase” din Legea privind modificarea Codului de procedură penală. În discursul său belicos, Băsescu a declarat: “Dacă aş fi promulgat această lege, astăzi ieşeau de sub urmărire penală domnii Patriciu, Tender, Mazăre, Adrian Năstase, Codruţ Şereş, Păcuraru, Chiuariu, Nagy, Şerban Mihăilescu şi alţii\", demonstrînd că deţine amănunte - poate prea multe - despre stadiul în care se află cercetările în cazul unor persoane care se situează în prim planul vieţii politice româneşti. Nominalizat de preşedinte printre cei care „ar scăpa” de sub urmărirea penală, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a dat ieri o replică dură şefului statului: „Avem un preşedinte cu un tupeu ieşit din comun. Este deja de notorietate că în campania electorală participă la mitingurile PD încălcînd Constituţia. Marţi a făcut declaraţii care confirmă din nou că preşedintele încalcă Constituţia cu nonşalanţă. De unde ştie preşedintele Băsescu în ce stadiu se află dosarul meu de anchetă la Procuratură? Cine l-a informat dacă procurorii au dat NUP (n.red. - Neînceperea Urmăririi Penale) sau au transmis dosarul în instanţă? Eu nu am făcut public acest lucru. Este cert că procurorii-dobermani, numiţi de Băsescu la DNA, îl informează pe firul scurt despre stadiul anchetei”. Primarul a evidenţiat carenţele Justiţiei româneşti scoase la iveală de faptul că România a fost condamnată la CEDO din cauza aşa-numitei campanii anticorupţie lansate de tandemul Macovei - Băsescu, anumite reglementări din hotărîrile emise de fostul ministru al Justiţiei interzicînd avocaţilor învinuiţilor să asiste la actele procedurale. „Buba legislativă” a fost îndreptată marţi, de Curtea Constituţională a României, în baza condamnării venite de la CEDO.

Reglementări CEDO, încălcate flagrant într-un dosar deschis pe numele primarului

Mazăre a expus stadiul în care se află cercetările DNA Bucureşti, desfăşurate de “celebrul” procuror Ţuluş, în dosarul privind retrocedarea unor terenuri de către Primăria Constanţa. El a amintit că, deşi anchetele trenează în acest caz de trei ani, procurorii încercînd să dovedească faptul că terenurile în cauză ar fi fost subevaluate de către Primărie, pînă acum nu s-a luat nicio decizie. Procurorul de caz nu a dat nici NUP, nici nu a trimis dosarul în instanţă. Mazăre a prezentat o serie de decizii şi reglementări ale Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), încălcate flagrant în procedurile din dosar. În cazul Bonis contra Austriei, decizia CEDO stipulează: „trebuie să se evite menţinerea unei persoane acuzate de săvîrşirea unei infracţiuni într-o stare de nesiguranţă cu privire la situaţia sa pentru o perioadă de timp mare”. În ciuda existenţei acestei decizii, Mazăre este cercetat de trei ani. În februarie 2005 s-a deschis dosarul, în aprilie 2005, primarul a fost chemat la DNA, iar la finele lui 2007, încă nu este luată o decizie. „Sînt trei ani de anchetă continuă, fără ca procurorii să dea o soluţie. Sînt convins că Băsescu doreşte ca eu să fiu anchetat atît timp cît el e ziua la Cotroceni şi noaptea la şpriţ, la Golden Bitz. Dacă e posibil, vrea ca Mazăre să fie anchetat timp de două mandate, pentru imagine”, a declarat primarul Constanţei. O altă decizie CEDO susţine că ”orice persoană are dreptul la judecarea sa în mod echitabil într-un termen rezonabil”.

Băsescu a beneficiat de mai multe expertize, Mazăre nu are dreptul la niciuna

Mazăre a evidenţiat diferenţele de procedură între dosarul în care el este anchetat şi dosarul Flota, în care e anchetat Băsescu. „În dosarul Flota, Băsescu a fost trimis în judecată în baza unei expertize. Ulterior, DNA, adică oamenii lui Băsescu, au comandat o expertiză prin care l-au scos curat. Nu discut conţinutul expertizei. Spun doar că acest preşedinte tupeist a avut parte de două expertize, iar mie, de trei ani, DNA îmi refuză dreptul la o expertiză. Eu sînt acuzat în baza unui raport întocmit de un specialist al DNA şi nu de un expert, aşa cum am cerut în dosar”, a precizat Mazăre. Şi în această situaţie, procurorii DNA i-au încălcat primarului Constanţei un drept conferit de CEDO: „Faptul că reclamantul nu a avut posibilitatea de a propune un expert care să contrazică concluziile prezentate de expertul propus de procuror, e considerat o încălcare a drepturilor omului”. „Eu sînt într-o situaţie şi mai gravă: procurorul refuză să facă o expertiză. Moraru a comandat acum trei luni, din proprie iniţiativă, o expertiză pentru Băsescu, iar mie îmi refuză acest drept de trei ani”, a declarat Mazăre.

În apărare, primarul a comandat o expertiză unei comisii neutre de experţi tehnici judiciari din Bucureşti, pentru a dovedi că evaluarea terenurilor în speţă a fost realizată de o firmă şi nu de o comisie internă, cum a făcut Băsescu în calitate de primar al Capitalei pentru retrocedări. „Au fost avute în vedere valorile de vînzare-cumpărare ale terenurilor din zona celor pentru care sînt eu acuzat, terenuri vîndute fie la licitaţie de către Primărie, fie între persoane fizice. După ce face praf raportul DNA, concluzia expertizei este următoarea: „nu există prejudiciu rezultat din evaluarea terenurilor de către SC Cadastru Consulting SRL, iar rezultatele obţinute în evaluare de către specialiştii DNA sînt eronate, cu tendinţe de majorare, în unele cazuri excesivă, a valorii terenurilor”. Această expertiză o voi depune mîine (n.r. - astăzi) la DNA, cu solicitarea adresată procurorului de a comanda, la rîndul lui, o expertiză. Să vină domnii să vadă preţurile de vînzare pentru terenurile pentru care mă incriminează, care, la vremea respectivă, erau de 8-9 dolari pe metru pătrat, şi să compare cu terenurile retrocedate de noi, la 10-11 dolari. Să vedem dacă metrul pătrat de teren costa atunci cînd au fost retrocedate terenurile 160 de dolari, aşa cum spune „specialistul” DNA”, a mai afirmat Mazăre. El speră ca procurorul Ţuluş să îi accepte expertiza în dosar. „Să îl văd eu pe procurorul slugoi al lui Băsescu dacă are curaj să trimită dosarul în instanţă atît timp cît Primăria a avut firmă de evaluare, iar o expertiză tehnică judiciară spune că terenurile nu au fost subevaluate”, a adăugat Mazăre.

„Procurorii nu au suficiente elemente să trimită dosarul în judecată”

Primarul Constanţei a subliniat că dreptul său la o judecată rapidă este stipulat chiar în Pactul internaţional 1, privitor la drepturile civile şi politice din legislaţia CEDO, unul din articole precizînd: „Persoanele acuzate de comiterea unei infracţiuni penale au dreptul să fie judecate fără întîrziere excesivă”. Mazăre a opinat că trei ani de anchetă fără rezultat reprezintă deja o întîrziere excesivă şi a explicat de ce se tot amînă adoptarea unei decizii în acest caz: „Ştiam din 2005 că sînt pe lista lui Băsescu. Ştiam că ancheta desfăşurată împotriva mea este comanda preşedintelui. Băsescu şi-a făcut din DNA ce aveau comuniştii în Securitate. Este intolerabil să fiu anchetat trei ani fără să se ia o decizie! Este intolerabil să fiu anchetat fără să se comande o expertiză. Este intolerabil că Băsescu are parte de două expertize, iar eu nu am dreptul la una singură.” El a adăugat că procurorii se sfiesc să dea NUP în dosar din moment ce, de la Cotroceni, li s-a cerut altceva: „Procurorii nu au suficiente elemente să trimită dosarul în judecată. Nu au nicio declaraţie împotriva mea, ar fi vrut să trimită dosarul în instanţă pe baza raportului angajaţilor lor, dar noi am blocat această acţiune. Procurorul nu ştie ce să mai facă pentru că îi e frică să dea NUP. Am un vraf de NUP date în special de procurorii DNA Constanţa, care nu sînt atît de uşor manipulabili ca aceia de la Bucureşti”.