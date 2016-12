Băsescu, sinonim cu „mârlan”

Asociaţia Presei Străine din România (APSR) a criticat, ieri, printr-un comunicat, reacţia lui Traian Băsescu la întrebarea adresată de corespondentul Associated Press în România, la data de 7 decembrie, la Cotroceni. Amintim că Băsescu l-a întrerupt, miercuri, pe corespondentul AP, Alison Mutler, care intenţiona să-i adreseze o întrebare, spunându-i: \"Întrebaţi-l pe domnul Nistorescu, că vă spune, cel care vă dă instrucţiunile cum să scrieţi pe agenţii\". “Reacţia domnului preşedinte nu este potrivită pentru un demnitar de stat în cadrul unei conferinţe de presă. Funcţia publică implică obligaţia de a da dreptul presei să adreseze orice întrebare legitimă în scopul interesului public în cadrul unei conferinţe de presă, chiar dacă demnitarul nu doreşte să răspundă la întrebarea respectivă. Comentariul domnului Băsescu a fost neadecvat şi nedemn pentru o persoană oficială. Presa, fie româneasca sau străină, are misiunea de a informa opinia publică pe teme mai mult sau mai puţin incomode. De asemenea, presa are dreptul de a adresa întrebări referitoare la subiectele respective persoanelor publice, cu atât mai mult cu cât România este o ţară democratică, membră a Uniunii Europe şi NATO”, scriu reprezentanţii APSR în comunicat.