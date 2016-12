Băsescu spune că nu are de ce să îşi ceară scuze faţă de locuitorii din Dăbuleni

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, sîmbătă, la Rîmnicu Vîlcea, că nu are motive să-şi ceară scuze locuitorilor din Dăbuleni, precizînd că primarul acelei localităţi, la fel ca şi liderul PSD Mircea Geoană, au înţeles greşit mesajul pe care l-a transmis în declaraţia de joi. El a fost întrebat dacă se va duce la Dăbuleni, însă şeful statului a răspuns negativ, considerînd că nu are motive să-şi ceară scuze locuitorilor din Dăbuleni. Băsescu a spus că locuitorii din Dăbuleni cunosc faptul că pe vremea cînd era primar al Bucureştiului le-a creat acestora condiţii pentru a-şi vinde marfa la capitală. Cu toate acestea, în cursul după-amiezii, Băsescu a ajuns la Tîrgul de pepeni de la Dăbuleni, din judeţul Dolj. El a fost întîmpinat de o consilieră PSD din localitate, care i-a reproşat că “i-a sfidat” pe localnici atunci cînd l-a numit pe liderul social-democrat Mircea Geoană “şef peste bostănărie”. Şeful statului a ţinut să atragă atenţia că locuitorii din Dăbuleni nu trebuie să se simtă jigniţi de afirmaţiile pe care le-a făcut întrucît el ştie că cultura de pepeni verzi se numeşte şi bostănărie. Primarul oraşului Dăbuleni, social-democratul Nicolae Drăgoi, a depus, la sfîrşitul săptămînii trecute, la Palatul Cotroceni, o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Băsescu, în care prezintă dezamăgirea locuitorilor din Dăbuleni faţă de cuvintele “jignitoare” ale şefului statului, prin care au fost numiţi “bostănari”. El a arătat că locuitorii din Dăbuleni aşteaptă ca şeful statului să-şi prezinte scuzele sale în mod public pentru jignirile aduse: “Traian Băsescu a fost la tuns de oi în Moldova şi noi, dăbulenii, nu l-am făcut cioban, cum ne-a făcut el pe noi bostănari”. Primarul îl avertizează în scrisoare pe Băsescu că nu are niciun drept să îi jignească pe locuitorii din Dăbuleni: “Noi nu v-am jignit niciodată. Ce găsiţi rău în faptul că avem o ocupaţie din care ne ducem existenţa? Este rău faptul că noi cultivăm pepeni şi astfel ne asigurăm traiul? De cînd vă permiteţi dvs să etichetaţi cetăţenii acestei ţări?”. Scrisoarea deschisă adresată preşedintelui are antetul Consiliului Local Dăbuleni şi este semnată de primarul Nicolae Drăgoi în numele celor 13.802 locuitori ai oraşului Dăbuleni. La rîndul său, liderul PSD Mircea Geoană a apreciat că declaraţiile preşedintelui Băsescu, care l-a catalogat drept “şef peste bostărnărie”, sînt sub demnitatea funcţiei pe care acesta “încă o deţine” şi că vestea bună este că “acest tip de personaj politic” va mai fi doar trei luni pe scena politică.