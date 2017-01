“Băsescu ştia ce vorbeau Iliescu şi Mircea Geoană”

Fostul consilier prezidenţial şi fost şef al SIE, Claudiu Săftoiu, a făcut, ieri, dezvăluiri surprinzătoare pe tema interceptărilor. El a susţinut, în cadrul unei emisiuni de televiziune, că Traian Băsescu ştia ce vorbeau la telefon liderii social-democraţi Geoană şi Iliescu. Iniţial, fostul consilier prezidenţial a susţinut că Băsescu îi povestea şi lui ce afla din acele convorbiri: “Eu am aflat de intervenţii politice care se bazează pe informaţii şi interceptări ilegale acum un an, acum doi ani, şi am aflat de la preşedintele României că el ştia ce vorbeau Iliescu şi Mircea Geoană”. Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost surprins de declaraţia făcută de fostul şef al Serviciului de Informaţii Externe şi a reacţionat dur: “Să le fie ruşine! Nu vreau să fac alte comentarii”. După circa o oră de la aceste grave afirmaţii, Săftoiu a revenit telefonic la televiziune, precizînd că a aflat de telefoane din surse publice: “Este vorba de declaraţiile pe care Băsescu le dădea în presă, nu că-mi spunea mie. Am aflat din surse publice că preşedintele ştia că anumiţi politicieni vorbeau la telefon despre politică, asta nu înseamnă că mi-a spus personal”. Săftoiu nu este la prima “ispravă” de acest gen. Prima oară a afirmat în faţa comisiei pentru suspendarea şefului statului, în urmă cu aproape doi ani, că SIE are aparatură şi face interceptări, fapt ce l-a dus la pierderea funcţiei de director al Serviciului. Potrivit legii, numai SRI este abilitat să facă interceptări şi numai pe baza unui mandat emis de un judecător. Administraţia prezidenţială nu a comentat afirmaţiile fostului consilier prezidenţial pînă la închiderea ediţiei.