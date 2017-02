Băsescu: Sunt procurori care falsifică dosare

Președintele PMP, Traian Băsescu, a susținut joi că sunt procurori care falsifică dosare și că procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, declară degeaba că nu se fabrică dosare.

"Sunt metode de fabricarea dosarelor, degeaba spune doamna Kovesi că nu se fabrică dosare, iar proba o avem cu acest procuror Negulescu, în rest eu spun lucruri aflate de avocați și de la inculpați", a afirmat Băsescu la România Tv.

El a enumerat mai mulți procurori care falsifică dosare.

"Mă întreb cât tupeu trebuie să ai să faci asemenea afirmații când cazul Negulescu îl știe o țară întreagă. Vă mai pot spune procurori care falsifică dosare: doamna procuror Roșu de la DNA, doamna Sutima care a fost la Parchetul General șef de secție, doamna procuror Petrescu de la Parchetul General. Nu am reținere să vă spun că sunt mult mai mulți Negulești în interiorul sistemului", a adăugat Băsescu.

El a explicat "procedee" prin care se fabrică dosare.

"Sunt dosare în care un cetățean, de regulă cu probleme, este chemat, instruit să intre telefonic în dialog cu un alt cetățean din anturaj și să-i spună: Ți-aduci aminte acum trei ani când x nu știu ce a făcut. Până la urmă încearcă să obțină niște probe indirecte. Până la urmă, cuplat cu denunțul făcut de denunțător, iată proba pentru care trebuie să intre în pușcărie", a mai susținut Băsescu.

Liderul PMP a afirmat că Laura Codruța Kovesi trebuie să înțeleagă că "a continua să acopere mizeria din DNA și din procuratură, în general, este greșit".

"Eu îmi asum categoric procesul de consolidare a instituțiilor de forță ale României. Ar fi o copilărie să spun că nu am vrut, eu am vrut. (..) Nu am schimbat la timp oamenii din funcție. Adică, trebuia să mă opresc cu Codruța Kovesi, după ce a avut două mandate la Parchetul General era suficient. După 6 ani în funcție trebuia să-l schimb și pe Coldea. Erau prea tineri și puterea i-a deformat, foamea de putere i-a deformat", a spus Băsescu.

Potrivit acestuia, la bilanțul DNA, prezentat joi, niciun magistrat nu a vorbit despre respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

"Am urmărit toate discursurile cu interes, a fost președintele ÎCCJ care a vorbit de prevenție, dar niciun înalt magistrat — nici Kovesi, nici reprezentanta CSM, niciun procuror — nu a vorbit despre respectarea drepturilor fundamentale ale omului", a mai afirmat Băsescu.

El a arătat că se aștepta ca la bilanțul DNA liderii justiției să fi reclamat că au Coduri care trebuie aduse la zi, în acord cu deciziile CCR.

"Aș fi vrut astăzi, la ora de bilanț, să aud de la liderii justiției că trebuie urgentat și Parlamentul să introducă modificările cerute de peste 50 de decizii de neconstituționalitate ale Curții Constituționale. Mi-aș fi dorit să aud că trebuie introdusă urgent în Codul penal Directiva 343 a UE pentru care avem termen până în aprilie anul viitor. De ce să o mai întârziem? Mi-aș fi dorit să aud că trebuie respectată convenția de la New York pe care România a ratificat-o, convenția de luptă împotriva corupției (...). M-aș fi așteptat ca acești oameni să fi reclamat că au niște Coduri care nu sunt aduse la zi", a mai arătat Băsescu.

Un procuror nu falsifică dosare, probe, nu are agendă ascunsă și nu face jocuri politice, a declarat, joi, procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, la prezentarea bilanțului instituției pe anul trecut.