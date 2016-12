Băsescu trăieşte într-o altă Românie…

Nimic nou sub soare. O nouă ieşire publică a preşedintelui a generat un val de reacţii dure în clasa politică şi societatea civilă. Temele sunt uneori noi, dar scenariul este acelaşi de ani la rând. Orice spune Băsescu şi propune determină lumea să spună că preşedintele nu ştie despre ce vorbeşte şi nu face decât să agite apele. De data aceasta şeful statului susţine că orice trăitor într-o ţară este dator un impozit. „Introducerea cotei unice pe orice fel de venit mi se pare soluţia, iar la pensii încă nu am rezolvat problema”, a spus preşedintele la Radio România Actualităţi. Nici profesorii, ţinta preferată a lui Băsescu, în ultima perioadă, nu au scăpat de comentariile acide ale şefului statului. „Profesorul care lucrează 16 ore pe săptămână s-ar putea să fie plătit mai bine decât mine, care lucrez 16 ore pe zi. Să-şi caute eventual un al doilea job. Aşa-i în capitalism\", a transmis şeful statului unui ascultător care s-a declarat nemulţumit de salariile profesorilor. Preşedintele este de părere şi că românii plecaţi la muncă în străinătate se vor întoarce în cele din urmă în ţară, unde vor fi \"o forţă de muncă bine calificată, care ştie exigenţele capitalismului\", ca şi cum medicii care pleacă din ţară sau funcţionarii publici ar fi necalificaţi. O altă aberaţie a preşedintelui se referă la “progresele Guvernului”. \"În general, am încredere în oameni. Îmi pare rău, dar trebuie să vă spun că, indiferent ce aş spune eu, raportul public făcut de FMI este favorabil acestui Guvern, iar ieri (marţi - n.r.) a apărut raportul agenţiei de raiting Fitch care, de asemenea, are aprecieri pozitive la efortul Guvernului de a rezolva din problemele structurale din economie şi din structura bugetului, în mod deosebit. Eu nu pot decât să adaug că remarc şi eu aceste progrese, dar le-aş vrea mai rapide. Din punctul meu de vedere, această soluţie politică este cea mai bună, chiar dacă aş vrea-o mult mai eficientă. După mine, una din soluţiile corecte este introducerea impozitării, introducerea cotei unice, pe orice fel de venit, indiferent că e pensie mică, mare, că e venit din activităţi culturale, drepturi de autor (...) Până la urmă, orice trăitor într-o ţară este dator un impozit\", a precizat Băsescu. În fine, “am trecut la mustaţă de momentul dificil, sunt optimist în ce priveşte creşterea economică”, este o altă afirmaţie-şoc a lui Băsescu. Dar ce să mai crezi din gura unui om care a promis că donează salariul până la sfârşitul anului pentru a preveni alunecarea României într-o situaţie asemănătoare Greciei, dar şi-a chemat din concediu lucrătorii de la preşedinţie pentru a face acest lucru, abia după ce i s-a atras atenţia că a uitat să-şi ţină promisiunea. Şi asta nu este prima şi ultima promisiune uitată de preşedinte după “5 minute”…