Băsescu, un pericol și pe „banca de rezerve“?

14:23:58 / 26 Ianuarie 2016

basismul

Basescu nu e pe banca de rezerve ...e in teren si inca titular.el traieste prin "oamenii" pe care ia inplantat in justitie si politica multi ani dupa ce am scapat de el. Cea mai neagra perioada din istoria tarii..Basescu...Nu se poate compara cu Ponta care nu a fost securist ca el si comunist ...