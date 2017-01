Băsescu, “un accident în genetica politică românească”

Vicepreşdintele PNL Ludovic Orban a declarat, sîmbătă, la Şcoala de vară a tineretului liberal, că preşedintele Traian Băsescu va pierde alegerile, dacă va intra în turul doi alături de candidatul PNL. În opinia lui Orban, Băsescu ar avea şanse puţine să cîştige alegerile chiar şi dacă intră în turul doi cu un candidat PSD. Liderul liberal a apreciat că pentru alegerile prezidenţiale preferă ca PNL să vină cu un candidat din propria “pepinieră”, cum ar fi Crin Antonescu, Teodor Meleşcanu sau premierul Tăriceanu: “I-am auzit pe unii că bat cîmpii că există candidaţi minune. Am şi auzit cîteva idei de mi s-au strepezit dinţii. Prefer un candidat din pepiniera proprie şi avem de unde să alegem”. În opinia lui Orban, PNL nu trebuie să intre în viitoarea guvernare decît ca partid care deţine poziţia de premier, menţionînd că liberalii nu trebuie să se teamă de opoziţie: “A ne duce partid secundar în guvern cu PSD, gîndiţi-vă cam ce ne aşteaptă. De asemenea, a ne duce partid secundar în guvern cu PD-L, nu o să treacă nici şase luni şi iar o să ne trezim cu o declaraţie ultimativă de fuziune, de fapt de absorbţie, impunerea condiţiei de a-l sprijini pe Băsescu la Preşedinţia României”. El a subliniat că, în acest moment, din cauza “accidentului în genetica politică românească numit Băsescu”, centrele s-au deviat şi PNL pare “cumva la centru”, iar în mod cu totul şi cu totul absurd “PD se dă că ar fi un partid de dreapta”, dar în mod evident nu are nicio legătură cu dreapta politică. În stilu-I caracteristic, Orban l-a ridiculizat pe Theodor Stolojan pentru ţinuta pe care a avut-o cînd a decis să-şi anunţe candidatura, după ce a ieşit din piscină, menţionînd că democrat-liberalul a vrut să transmită alegătorilor că vor ajunge dezbrăcaţi ca el dacă votează PD-L la alegeri: “Nu am uitat nici de modul în care s-au purtat pediştii cu noi, în frunte cu Băsescu şi terminînd cu Stolojan, care acum văd că este scos de la naftalină, îmbrăcat într-un costum nou-nouţ, aproape de costumul lui Adam, în care îndrăzneşte să se prezinte opiniei publice ca viitor şef al Guvernului. Probabil a vrut să transmită mesajul “Bă, dacă mă votaţi pe mine, o să ajungeţi dezbrăcaţi aşa cum sînt eu astăzi, în faţa voastră!”“.