„Băsescu urmăreşte distrugerea liberalilor”

Preşedintele liberalilor, Crin Antonescu, a declarat, joi seară, la un post de televiziune, că numai PSD şi PNL au rămas cu datorii în urma campaniei pentru prezidenţiale, el susţinând, râzând, că numai PDL şi-a plătit toate datoriile şi creditorii săi „nu dau semne de nervozitate”. „Se pare că sunt numai două partide care au datorii din campania electorală. PDL nu are nicio datorie, a plătit tot. Asta e! Probabil că creditorii PDL nu dau semne de nervozitate”, a susţinut Crin Antonescu. Întrebat dacă PNL are datorii de peste 2 milioane de euro, Antonescu a replicat: „Nu ştiu cu exactitate, dar de ordinul a două sau trei...”. El a subliniat că „e greu să plăteşti datorii la nivelul unui partid”. Întrebat despre sponsorii PDL, preşedintele liberalilor a menţionat că speră că luni se va organiza în Comisia Economică o subcomisie care să investigheze informaţiile apărute în presă privind recompensarea sponsorilor care au finanţat PDL în campanie cu contracte la stat. În altă ordine de idei, Crin Antonescu a mai afirmat că preşedintele Traian Băsescu are interesul ca PNL să intre la guvernare doar pentru a nu mai face opoziţie actualului Guvern, însă liberalii nu vor accepta acest plan. Antonescu a apreciat că şefului statului vizează distrugerea opoziţiei şi nu „ameliorarea Guvernului”.