Băsescu, urmărit penal pentru spălare de bani

00:11:13 / 23 Aprilie 2016

Ordinea si godacii

Sa consideram tara ca pe un cotet, presedintele ca pe gospodarul care da de mancare la godaci, iar fondurile guvernamentale mancarea... porcanii din PSD ajunsesera sa intre complet in troaca, atat erau de lacomi si lipsiti de rusine. Daca voiai sa mai pui ceva in troaca, trebuia sa versi mancarea pe spinarile lor groase, ca sa ai sansa sa se scurga si ceva in ea. Inchipuieste-ti viermuiala godacilor flamanzi, care erau atat de nerabdatori la crapelnita... trebuia cineva sa faca ordine in troaca sau nu? Si atunci marinarul nostru si-a suflecat frumos mainile, a luat eventual si un bat si a inceput sa croiasca acele spinari groase, a mai apucat pe cate unul mai obraznic de urechi care cauta sa-l impinga afara din troaca cu ratul, l-a pocnit sanatos peste bot si l-a tras afara(ii mai zicea Varanul, datorita balelor lui veninoase si abundente), dandu-i si cateva suturi in koor. :)) Apoi... cand se intorcea parca era ca la inceput si procedura se repeta. Ce-au facut grohaitorii? Au conspirat sa-l alunge pe gospodar, ca sa-si puna un grohanete de-al lor, sa-i lase sa se scalde in crapelnita in liniste. D’asta l-au tot suspendat si-ai incercat sa-l omoare pe gospodar!!! Cu Basescu nu le-a mers! Le-a rupt coltii. Sa fie johanis al doilea constantinescu si sa ne predea HOTILOR??? Cum vedem ca se aplica LEGEA acum…s-ar parea ca Da!