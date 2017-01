Băsescu va fi judecat în Piaţa Universităţii

Preşedintele suspendat al României, Traian Băsescu, a primit, ieri, citaţie la tribunal. El este acuzat de genocid social prin înfometarea poporului, înaltă trădare naţională, genocid, terorism psihologic împotriva poporului şi lovitură de stat. Procesul are loc în această seară, la ora 17.00, în Piaţa Universităţii din Capitală. Neprezentarea lui la Tribunal va duce la judecarea sa în lipsă. Procesul este unul simbolic şi este intentat de Tribunalul Poporului, instituţie creată de Blocul Naţional al Revoluţionarilor ’89 şi Asociaţia Haiducilor. Potrivit şefului ambelor formaţiuni de la Constanţa, Nicolae Mavrodin, în Piaţa Universităţii sunt aşteptaţi, în această seară, peste 5.000 de oameni care să asiste la prima înfăţişare din acest proces. Completul de judecată este format din 11 jurişti şi economişti din cele două organizaţii. „Având în vedere actuala situaţie tensionată din societatea românească produsă în urma încercărilor cetăţeanului Traian Băsescu de a se agăţa de scaunul prezidenţial, în detrimentul celor peste 7,5 milioane de locuitori care au votat pentru demiterea lui, Blocul Naţional al Revoluţionarilor ’89 şi Asociaţia Haiducilor au decis înfiinţarea Tribunalului Poporului. Dorim, de asemenea, judecarea tuturor şefilor Jandarmeriei Bucureşti pentru violenţă şi tentativă de omor împotriva manifestanţilor din ianuarie. Există şapte persoane cu picioarele rupte, unul are chiar opt fracturi pe tibie. Chiar şi acum, după vot, unul din haiducii din Bucureşti a fost luat pe sus şi bătut de jandarmi. Are patru fracturi la tibie”, a declarat Nicolae Mavrodin. Potrivit lui, cu toate că au fost plângeri împotriva jandarmilor, cei învinuiţi nu au fost traşi la răspundere. „S-a spus că nu pot fi identificaţi: aveau aceleaşi costume, căşti etc., deşi legea spune că trebuie să aibă elemente de identificare”, a afirmat Mavrodin.

ACUZAT CĂ A VÂNDUT ŢARA Liderul revoluţionarilor şi haiducilor constănţeni susţine că toate capetele de acuzare sunt însoţite de dovezi. „Înalta trădare naţională va fi susţinută cu probele pe care le-au căutat şi procurorii la mine acasă, când m-au arestat şi pe care le voi face publice: pe 9 septembrie 2009, Traian Băsescu a discutat cu un agent al Băncii Mondiale, sub numele de cod Vladimir, şi a vândut resursele naturale ale României contra sumei de 60 milioane de euro. La două luni după această discuţie între cei doi, există un ordin de plată al Băncii Mondiale pe numele unui off-shore, al cărui acţionar majoritar este Ioana Băsescu (ea deţine mai bine de 95% din acţiuni)”, susţine Mavrodin. Potrivit lui, acuzaţiile de genocid prin înfometare şi terorism psihologic nici nu mai trebuie justificate şi vin ca urmare a măsurilor de austeritate luate de Băsescu, printre care se numără şi scăderea salariilor bugetarilor şi creşterea TVA-ului.

DOUĂ ROMÂNII Haiducii şi revoluţionarii sunt decişi să creeze un stat în stat, în cazul în care Curtea Constituţională va hotărî că rezultatele referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu sunt valide, iar acesta rămâne la cârma ţării. Astfel, vor exista două Românii: una guvernată de Băsescu şi cealaltă guvernantă de un preşedinte ales prin vot liber.

„NOI, SOCIETATEA CIVILĂ, NE VOM CREA PROPRIUL GUVERN, PROPRIUL PARLAMENT ŞI BĂSESCU NU ARE DECÂT SĂ-I GUVERNEZE PE CEI 500 DE MII CARE L-AU SUSŢINUT LA VOT.

Haiducii şi revoluţionarii vor găsi soluţii pentru a strânge banii necesari organizării de noi alegeri prezidenţiale”, a conchis liderul revoluţionarilor şi haiducilor constănţeni, Nicolae Mavrodin.