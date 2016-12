Băsescu vorbeşte despre controlul Justiţiei

În prima zi a ultimului său an de preşedinte, Traian Băsescu a făcut o declaraţie nepermisă într-un stat democratic: “Mi-aş dori ca în 2014 Justiţia să câştige bătălia cu politicul. E prioritatea zero pentru mine în 2014“. Şeful statului a făcut această declaraţie, cel puţin şocantă, la Predeal, unde a sărbătorit Revelionul împreună cu familia. Cu această afirmaţie, preşedintele Traian Băsescu a încercat să creeze falsa impresie că puterea politică - Parlamentul şi Executivul - s-ar afla într-un război cu puterea judecătorească: „În 2012 şi în 2013, politicienii au crezut că pot pune sub control Justiţia”, a mai spus şeful statului. În ce ţară civilizată un şef de stat poate afirma că puterile statului se află în război? Traian Băsescu nu s-a oprit aici şi a adăugat: „Loviturile date Justiţiei şi statului de drept în ultimii doi ani de către actuala majoritate au diminuat mult din încrederea partenerilor în România. Mi-aş dori ca în 2014 aceşti oameni să înţeleagă că trebuie să guverneze pentru statul de drept, pentru România şi nu pentru apărarea celor care încalcă legea“. Este incredibil cum o persoană care din poziţia de preşedinte şi-a făcut evaporate toate dosarele în care ar fi putut fi cercetată poate vorbi despre cum a fost controlată Jutiţia.