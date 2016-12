Băsescu vrea impozit pe pensiile sub 2.000 de lei

Plenul Senatului a supus, ieri, la vot, cererea de reexaminare a lui Traian Băsescu privind neimpozitarea pensiilor sub 2.000 de lei, aprobând solicitarea preşedintelui, după ce PDL a reclamat că în plenul de săptămâna trecută proiectul nu a fost dezbătut regulamentar. În plenul de miercurea trecută, Senatul a respins solicitarea preşedintelui Traian Băsescu privind reexaminarea legii ce prevede neimpozitarea pensiilor sub 2.000 de lei, însă PDL a acuzat faptul că actul nu a fost dezbătut, ci s-a trecut direct la vot. La şedinţa de ieri a Senatului, cererea de reexaminare a fost dezbătută şi s-a acordat un nou vot, în urma căruia proiectul de lege a fost respins, asfel încât scutirea de la impozit a pensiilor sub 2.000 de lei a fost eliminată. Cererea de reexaminare a întrunit 62 de voturi \"pentru\" şi 55 \"împotrivă\". Proiectul de lege urmează să ajungă în atenţia Camerei Deputaţilor în calitate de cameră decizională. În solicitarea preşedintelui se preciza că măsura propusă ar duce la dezechilibre bugetare majore, respectiv majorarea deficitului bugetar, prin reducerea veniturilor la bugetul de stat. În prezent, sunt scutite de la impozitare doar pensiile sub 1.000 de lei.