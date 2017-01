Băsescu vrea să impună aprobarea legii asistenţei sociale şi a statutului magistraţilor

Nici incredibilul nu mai e ce-a fost! Preşedintele Traian Băsescu a transmis o scrisoare preşedinţilor celor două Camere, cerând să se acorde o atenţie deosebită în adoptarea de către Parlament, cât mai urgent posibil, a proiectului de modificare a Legii statutului magistraţilor şi a proiectului legii asistenţei sociale. Deşi este evident pentru toată lumea că preşedintele Băsescu încalcă flagrant legislaţia, amestecându-se în treburile Parlamentului, acesta ignoră cu desăvârşire orice lege şi menţionează că adoptarea primului proiect de lege, pentru modificarea şi completarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, se înscrie în îndeplinirea de către România a condiţionalităţilor şi recomandărilor prevăzute în ultimul Raport de ţară privind progresele României în domeniul justiţiei şi combaterii corupţiei. \"După cum deja cunoaşteţi, ţara noastră se află încă sub Mecanismul de Cooperare şi Verificare în domeniul justiţiei şi luptei împotriva corupţiei. Adoptarea proiectului sus-menţionat ar institui reguli transparente şi obiective în ceea ce priveşte numirea judecătorilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie\", se arată în scrisoarea preşedintelui. El susţine de asemenea că al doilea proiect, al legii asistenţei sociale, are în vedere îmbunătăţirea eficienţei protecţiei sociale care rămâne o prioritate pentru România. \"Conform înţelegerii pe care România o are cu organismele financiare internaţionale, statul român s-a angajat să adopte această lege pentru a putea intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012. Am convingerea că veţi înţelege necesitatea urgentării adoptării acestor două proiecte de lege, acest lucru nefiind o cerinţă personală, ci un mod de a ne îndeplini angajamentele asumate faţă de partenerii noştri internaţionali\", se arată în scrisoarea şefului statului.

REACŢII Parlamentarul PSD, Georgică Severin, a declarat că opoziţia va bloca în continuare în Senat Legea asistenţei sociale până pe 3 noiembrie, până la termenul de adoptare tacită, pentru a feri populaţia, cât este posibil, de implementarea unor măsuri dureroase pe timp de iarnă. “Noi am sperat că odată (n.r. - legea asistenţei sociale) venită la Senat vom putea să propunem şi noi, Opoziţia, o serie de amendamente, să avem un dialog. Puterea a procedat ca de obicei, un “niet” foarte clar, refuzul oricărui dialog pe acest subiect. În aceste condiţii, (...) singura soluţie a opoziţiei a fost să blocheze dezbaterea acestei legi. Noi am propus încă de prima dată să nu o introducă pe ordinea de zi ca să continuăm dezbaterile, pentru că nimeni nu poate accepta să voteze o asemenea lege fără o dezbatere reală. Acest lucru (n.r. - blocarea legii) se va întâmpla până pe 3 noiembrie, când legea are termen de aprobare tacită şi o vom dezbate atunci”, a susţinut Georgică Severin în cadrul unei conferinţe de presă.

Senatorul PSD Dan Şova răspunde si el solicitării preşedintelui, afirmând că primul act poate fi adoptat tacit, Senatul fiind prima Cameră, iar al doilea este deja respins, fiind \"complet nedemocratic\". \"Apreciem grija preşedintelui Traian Băsescu pentru adoptarea Legii asistenţei sociale şi a legii privind modificarea modalităţii de numire a judecătorilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Din punct de vedere al procedurii parlamentare, îi aducem la cunoştinţă preşedintelui Traian Băsescu că Legea privind modalitatea de numire a judecătorilor la ÎCCJ a fost deja respinsă de Senatul României în urmă cu zece zile, încercările grupului parlamentar PDL de reluare a votului fiind complet nelegale şi neconstituţionale. Amintim, totodată, că Legea asistenţei sociale se află pe rolul Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată, iar dacă Senatul nu va reuşi să dezbată deloc această lege, pe data de 3 noiembrie ea va fi adoptată tacit şi va trece la Camera Deputaţilor\", se arată într-un comunicat al senatorului Dan Şova.