Băsescu vrea să vadă proiectul de acord Guvern - FMI

13:21:31 / 11 Februarie 2014

Ioane,fara veresie.

Ioane,nu mai da sfaturi pe veresie.Acum, tu nu vezi ca au adus un neamt in guvern?Si,nu stiu ce sa faca cu el.Tot asa buimaciti o fi fost politicienii nostrii cand l-au adus pe Ferdinand ca sa-l faca rege?Numai asa putea romanii sa intre in randul natiunilor elitiste.Acum,la fel.Liberalii ,,salveaza ''romania cu speranta in teuton!Se vede ca logodna unor fosile politice cu nemtii a marcat pentru mult timp de atunci si pana acum dar si pe mai departe negustoria samsarilor politici.