Analistul politic Stelian Tănase a declarat, la emisiunea de televiziune pe care o găzduieşte, că Traian Băsescu vrea să-l mazilească pe Emil Boc până în martie şi să-l înlocuiască cu un lider popular care să conducă un guvern economic. „Cred că vrea ca până în martie să hotărască remanierile. Spun asta deoarece aşa este logic. Toate termenele de la Bruxelles sunt până în martie. Dacă se face remanierea, se face până în martie sau nu se mai face deloc. Părerea mea este că Băsescu vrea să-l mazilească pe Boc. Cu Guvernul acesta nu are nici o şansă în alegeri. Are nevoie de un lider popular care să schimbe imaginea pe care o are Guvernul. E nevoie de un guvern economic condus de un prim-ministru care să placă la Bruxelles. În momentul în care Traian Băsescu va găsi persoana asta, vom avea remanierea”, a spus Stelian Tănase.