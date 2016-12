Bashar al-Assad, exclus dintr-un guvern sirian de tranziţie?

Secretarul de Stat american, John Kerry, a repetat, ieri, în cursul unei vizite la Roma, că preşedintele Bashar al-Assad nu va putea să facă parte dintr-un guvern de tranziţie în Siria. ”Toate părţile prezente lucrează la crearea unui guvern de tranziţie printr-un consens, ceea ce înseamnă în mod clar, în opinia noastră, că preşedintele Bashar al-Assad nu va participa la un guvern de tranziţie”, a declarat Kerry pentru presă, înaintea unei întâlniri cu şeful diplomaţiei iordaniene, Nasser Judeh.

Preşedintele SUA, Barack Obama, îl va primi pe premierul britanic, David Cameron, la Casa Albă, luni, pentru a discuta despre situaţia din Siria şi summit-ul G8 care va avea loc luna viitoare, în Irlanda. ”Vizita premierului subliniază relaţia specială dintre SUA şi Marea Britanie, o relaţie crucială pentru avansarea securităţii şi prosperităţii noastre”, se arată într-un comunicat al Casei Albe. Cei doi lideri vor vorbi de asemenea despre măsurile antiterorism. Vizita lui Cameron are loc în contextul în care SUA caută să imprime un nou avânt diplomatic în vederea soluţionării conflictului din Siria, într-un efort comun cu Rusia, care este, până în prezent, unul dintre principalii susţinători ai lui Bashar al-Assad. Secretarul de Stat, John Kerry, s-a întâlnit marţi, la Moscova, cu preşedintele rus, Vladimir Putin şi a făcut apel la ”un teren comun în vederea rezolvării conflictului sirian”. Washingtonul şi Moscova speră să poată organiza, până la sfârşitul lunii, o conferinţă internaţională cu privire la Siria, cu scopul de a găsi o soluţionare politică, potrivit unui acord încheiat la Geneva, la 30 iunie 2012, între marile puteri. Acest acord, care nu a fost niciodată aplicat, a trasat calea către un guvern sirian de tranziţie, fără a menţiona soarta preşedintelui al-Assad, care face obiectul unor interpretări divergente între ruşi şi americani, de aproape un an. Cameron l-a vizitat deja pe Barack Obama în martie 2012. El a zburat atunci cu avionul prezidenţial Air Force One, a asistat la un meci de baschet universitar alături de Obama şi a fost invitat de onoare la un dineu la Casa Albă.

REFUGIAŢI APROAPE MAJORITARI Numărul refugiaţilor care se îndreaptă din Siria către Iordania ar putea reprezenta 40% din populaţia iordaniană, la mijlocul anului viitor, a estimat ministrul de Externe al acestei ţări, Nasser Judeh, în cursul unei deplasări la Roma, ieri. \"Pentru moment, refugiaţii sirieni reprezintă 10% din populaţia noastră, dar în ritmul actual, cifra ar urma să crească până la 20-25% până la sfârşitul anului şi, fără îndoială, la aproximativ 40% la jumătatea lui 2014”, a declarat Judeh, adresându-i-se secretarului american de Stat, la începutul unei întrevederi organizate în capitala italiană.