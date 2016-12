Băsiştii deputaţi din PDL se duc la PMP

05:37:42 / 04 Februarie 2014

base

Dl. deputati din moment ce nu mai reprezentați partidu in care ați fost ales de popor sa il reprezentați in parlamentu ro. lasați mandatu urmatorului care este pa acea lista a partidului care poporu va votat. nu veniți acum cu un nou partid si sa ramineti cu mandatu de la partidu care nu a existat cind noi poporu am votat. una este ca partidu sa fi existat si alta este c faceti voi acum in frunte cu betivanu.latile mandatele la toți si sa participe de la zero la alegeri sa vedem cine ii alege pe acețti inpostori care vor sa duca poporu in eruare .aceiasi marie cu alta pălărie . stati la coade domnilor care ne-ați adus in pragul sarăciei si voi vati inbogatit de nu va mai incapeti in piele. la inchisoare cu voi.