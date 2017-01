Basistul Duff McKagan revine în trupa Guns N' Roses

Duff McKagan revine în trupa Guns N' Roses şi îl va înlocui pe actualul basist al grupului american, Tommy Stinson, pentru o serie de concerte în America de Sud. Duff McKagan lăsase chiar el să se înţeleagă că va cânta din nou cu Guns N' Roses, într-un mesaj postat pe Twitter luni, însă mulţi dintre fanii lui au crezut că era vorba de o păcăleală de 1 aprilie. Actualul basist al trupei Guns N' Roses a confirmat faptul că Duff McKagan va reveni într-adevăr pe scenă, alături de Axl Rose, pentru cinci concerte, în timp ce el va pleca în turneu cu fosta lui formaţie, The Replacements, care s-a reunit de curând. Tommy Stinson va cânta cu Guns N' Roses în debutul turneului sud-american, cu ocazia a două concerte în Brazilia, iar apoi, locul său va fi luat de Duff McKagan, pentru concertele din Argentina. Tommy Stinson va reveni în lineup-ul trupei Guns N' Roses în luna mai. Duff McKagan a spus: ”E minunat că voi putea să cânt în acele concerte şi abia aştept să fiu alături de prietenii mei din nou. America de Sud este întotdeauna un loc radical pentru rock'n'roll şi mă simt onorat că voi cânta acolo”.

Duff McKagan a fost basistul trupei Guns N' Roses din 1985 până în 1993. A revenit în componenţa trupei californiene, pentru o serie de piese, la un concert susţinut pe 14 octombrie 2010, la O2 Arena din Londra şi, din nou, în decembrie 2010, când noua sa trupă, Loaded, a cântat în deschiderea grupului Guns N' Roses, într-un turneu nord-american. Duff McKagan a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în calitate de membru al trupei Guns N' Roses, în 2012.

După destrămarea trupei Guns N' Roses, Duff McKagan a format o nouă trupă, împreună cu foştii lui colegi Slash şi Matt Sorum. Albumul de debut al trupei Velvet Revolver s-a vândut în milioane de exemplare şi a câştigat un premiu Grammy. Următorul album a avut mai puţin succes, iar colegii săi l-au concediat pe solistul Scott Weiland, în 2008, din cauza numeroaselor tensiuni pe care acesta le genera în cadrul trupei. Beneficiind de această pauză luată de Velvet Revolver, aflată în căutarea unui nou solist, Duff McKagan s-a asociat cu trei muzicieni mai puţin cunoscuţi, buni prieteni din Seattle, pentru a pune bazele unui proiect solo, intitulat Duff McKagan's Loaded. Această trupă recent înfiinţată a susţinut un turneu prin cluburile americane pentru a-şi promova albumul de debut, intitulat ”Sick”, editat de Century Media Records.

Guns N' Roses a vândut peste 100 de milioane de albume pe plan mondial, dovedindu-se a fi un concurent serios pentru industria muzicală a anilor '90, dominată în acea vreme de artişti pop precum Madonna şi Michael Jackson. Fiecare album Guns N' Roses a intrat în topul Billboard, în multe topuri europene, dar şi în cele din Asia şi America de Sud. Cel mai bine vândut disc al grupului este ”Appetite For Destruction”, cu peste 38 de milioane de exemplare vândute la nivel mondial. De un succes deosebit s-au bucurat şi albumele următoare, ”Use Your Illusion I”, ”Use Your Illusion II” şi ”The Spaghetti Incident?”. În discografia grupului figurează şase albume de studio, trei EP-uri şi un album live, dar şi multe alte compilaţii. Însă, la începutul anilor ’90, abuzurile de alcool şi de droguri şi-au pus amprenta asupra vieţilor unora dintre membrii trupei, iar neînţelegerile dintre Slash şi Axl Rose au devenit de notorietate. Până la mijlocul deceniului '90, componenţa originală a trupei a încetat să mai existe. Axl Rose a obţinut ulterior, în justiţie, dreptul de a folosi numele trupei, a lansat mult-aşteptatul album ”Chinese Democracy” în 2008 şi continuă să susţină turnee cu grupul cu acelaşi nume, dar niciunul dintre membrii actuali din Guns N' Roses nu a făcut parte din trupa originală, cu excepţia sa.