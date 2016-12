Basmul și ia tradițională au spulberat emoțiile la Evaluarea Națională

Au absolvit ciclul gimnazial, iar de ieri participă la cel mai important examen din viața lor de până acum. De rezultatul pe care elevii de clasa a VIII-a îl obțin zilele acestea la Evaluarea Națională (EN) depinde în mare parte șansa lor de a intra la un liceu bun la profilul pe care îl doresc. Din această cauză, mulți dintre tinerii care au susținut ieri prima probă a EN - la Limba și literatura română - au spus, mai glumă, mai în serios, că au avut emoții înainte de a intra în examen. Numărul mare de subiecte de pregătit, importanța obținerii unui rezultat bun și presiunea testării au fost pentru tineri un motiv de agitație, însă, la vederea cerințelor din acest an, mulți au răsuflat ușurați. ”A fost destul de ușor, am reușit să rezolv aproape toate subiectele și, deși aveam emoții la ultimul subiect, am avut de scris despre basmul popular și am știut să rezolv. Sper să iau o notă mare, peste 8, pentru că mi-aș dori să dau la Liceul ”Decebal” sau la ”Eminescu””, a spus o elevă a Școlii Gimnaziale nr. 7 ”Remus Opreanu” din Constanța. La ieșirea din EN, mulți dintre colegii ei discutau despre cele mai importante două subiecte pe care le-au avut de rezolvat: trăsăturile basmului popular și ziua universală a iei românești. Oana a venit la examen purtând o ie tradițională și spune că i-a purtat noroc și a fost ca un presentiment al subiectului pe care îl avea de rezolvat. ”A fost o ușurare când am văzut subiectele și chiar îmi doream să pice basmul. A fost ușor, căci am făcut meditații tot anul pentru proba aceasta. Acum sper să obțin o notă peste 9, pentru că vreau să intru la ”Decebal” sau la ”Traian”, la profilul real”, a povestit Oana. Cele mai mari emoții le-au avut părinții, care înțeleg mai bine importanța examenului din viețile copiilor lor, însă mulți spun că au încercat să fie alături de tineri și să nu îi streseze suplimentar. ”Indiferent de nota pe care o obține, de liceul la care merge mai departe, important este să fim lângă copil, să îl încurajăm ca să aibă puterea să evolueze pe parcurs. Am emoții pentru EN, însă am o fată inteligentă și am încredere că va obține un rezultat bun”, a spus o mămică ce își aștepta fata să iasă din examinare.

SUBIECTE DE NIVEL MEDIU Profesorul de Limbă și literatură română de la Școala nr. 7 ”Remus Opreanu”, prof. Marian Crăciun, a analizat, pentru ”Telegraf”, subiectele pe care elevii le-au avut de rezolvat pentru prima probă. ”Subiectele au fost formulate în concordanță cu programa pentru EN și, din ce am văzut eu, au avut un grad mediu de dificultate. Bineînțeles că au existat și cerințe mai dificile, pentru că este nevoie să existe o diferențiere între elevii buni și cei foarte buni. Nu au fost subiecte interpretabile, iar cerințele au fost clare, ușor de înțeles și de rezolvat mai ales de elevii care au învățat”, a explicat prof. Crăciun. Referitor la subiectul de literatură, acesta a fost mult mai accesibil decât anul trecut, afirmă profesorul, care pune accentul pe gândire mai mult decât pe memorie. ”În ultimii ani s-a observat această tendință și multe dintre subiecte se referă la texte la prima vedere, care să le stimuleze gândirea. Mulți elevi au părut încântați de subiecte, așa că au pornit cu un tonus bun pentru proba la matematică”, a precizat prof. Crăciun. Mâine, elevii de clasa a VIII-a participă la ultima probă a EN, cea la Matematică.