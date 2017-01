Bâtă, ceas, viteza a treia

VINERI, 19:00, CIREŞICA „Rar d-ăştia ca tine, care vor să meargă de la A la B, că se grăbesc”, îmi spune taximetristul, arătând subtil spre bâta de baseball plasată strategic în portieră. Aşa rău e? „80% sunt numai drogaţi, curve şi peşti. Toţi se laudă - bă, tu ştii cine sunt eu? - ţi-e şi frică să zici ceva, că merg numai prin locuri dubioase”. Dar aşa e jobul. N-ai ce face. Cu o seară în urmă, a cărat o „ceafă lată” în Poarta 6. A fost ameninţat tot drumul, că o să-l taie „fraţii”, că fură la ceas. „Am dat SMS la colegi, stăteam cu mâna pe bâtă. La scara blocului, vreo 20 şi ceva de tipi. M-am mulţumit cu mai puţini bani, că nu vroia să plătească cât scria pe ceas. De frică, nu de alta. Şi când ce să vezi? S-a dat jos şi-au început ăia să-l înjure şi să-l scuipe. Numai prefăcuţi”. Bani sunt mulţi sau puţini; depinde cât vrei să stai pe traseu. Vara e mai bine, dar şi mai periculos. „Stai liniştit, că ceasul e reglat bine”. Stau.

SÂMBĂTĂ, 3:00, GARĂ Vrei o cafea? „Da, haide, că-s nervos”. De ce, dom’le? „Eh, s-a supărat nevastă-mea, că am adus prea puţini bani. Dar e greu, e concurenţă mare, ştii şi tu”. E un taximetrist „senior”, un „boşorog”, după cum spun juniorii. Culmea, are şi-o pensie militară de vreo 6.000 lei pe lună, dar de taximetrie nu se lasă. Stă oricum mai mult decât restul pensionarilor. Nu-i e frică să-l prindă trei dimineaţa pe stradă. „He, he, abia aşteaptă ăştia tinerii să plecăm acasă, să ia şi ei mai multe comenzi”. Conduce un Chevrolet rablagit. La fiecare frână, zici că se rupe şasiul; sunetul de fier pe fier îţi provoacă o durere ascuţită de dinţi. Repară-l, nene! „Dacă mă prind, mă trimit acasă, cu sau fără frâna asta stricată. Dă-o dracu”. Poate moare cineva... „Da’ ce, io-s vitezoman? Uite, viteza a treia. Merge frâna de motor, stai liniştit”. Ca el sunt mulţi, cu reparaţii improvizate, cu carburanţi luaţi pe şest de la „nişte băieţi”, cu revizii fictive. „Dacă eşti corect, mori de foame”. E ca la firme. Dacă nu tai nişte colţuri, dacă nu dai o şpagă, dacă nu faci o fărâmă de evaziune, dai faliment. „Stai liniştit, că merge bine maşina”. Stau.

DUMINICĂ, 20:00, UNIRII „Ciudată adresă ai. Aproape renunţasem. Dacă n-ajungi la comandă, stai trei ore pe bară. Plus amendă”. Păi şi ce, mergi în Mamaia, sigur găseşti clienţi. „Oh, nu intru în Mamaia. Tre’ să fii nebun, că nu mai ieşi de acolo”. E aglomerat, într-adevăr. E coadă de la intrare în Constanţa până la giratoriu şi de acolo până departe în staţiune. „Poliţiştii ăştia mai mult încurcă. Da’ aşa e vara”. E bine să stai pe lângă tipii cu cazare, care flutură chei la marginea drumului. Cine are noroc prinde o cursă până în Km 5, „pe malul mării”. Păi şi cât stai pe stradă? „Jumi-juma, cu nevastă-mea. Am băgat-o şi pe ea în afacere. E la început. Mă sună tot timpul, să-i mai zic o adresă, să mă anunţe că merge în afara oraşului, una-alta”. Taximetria e grea. Sunt ore lungi în care aştepţi degeaba în staţie; pot să fie şi zile. Nu-i job part-time, nu-i hobby. E bine de ştiut. „Stai liniştit, că nu o luăm prin Mamaia”. Stau.