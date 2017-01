Bătăi şi înjurături în loc de mîncare

În satul Darabani, de mai bine de un an, viaţa a trei copii s-a transformat într-un coşmar. În aprilie 2007, mama micuţilor, Elena Adriana Resmeriţă, a plecat să muncească în Italia, dorind să asigure un viitor mai bun pentru copiii săi. Laurenţiu Ionel Spînachi, de 13 ani, Florentina Gabriela Scărişoreanu, de 9 ani, şi Andrei Adrian Resmeriţă, de 7 ani, au rămas în grija bunicii şi a unuia dintre fraţii din partea mamei (tatăl lui Laurenţiu a decedat, tatăl Florentinei şi al lui Andrei nu şi-a asumat responsabilitatea pentru copii). Din acel moment, viaţa celor trei copii s-a schimbat în rău. Atît bunica lor, cît şi unchiul în grija cărora au rămas sînt împătimiţi consumatori de băuturi alcoolice şi de cîte ori beau - adică în majoritatea timpului - îi bat pe copii. În urmă cu două luni, cei doi au plecat în localitatea Viişoara, unde au o bucată de teren. „Atunci am luat copiii în casa mea şi le-am purtat de grijă. Mă săturasem să-i văd mîncînd prin vecini şi umblînd nespălaţi. În plus, adulţii care ar trebui să aibă grijă de ei beau tot timpul şi îi bat. În urmă cu mai multe luni, unchiul copiilor l-a înţepat pe Lucian cu cuţitul în burtă. Nu a fost o rană adîncă, dar nu ştii la ce să te aştepţi din partea acestor oameni. Lucian încă mai are vînătăi pe spate de la ultima bătaie pe care i-a dat-o unchiul său”, a povestit Victoria Matei, o vecină care a mai avut grijă de copii de cînd mama lor a plecat. Cei trei îndură tratamentul inuman la care sînt supuşi de propriile rude şi aşteaptă ca mama lor să se întoarcă casă. Pentru a nu-şi face mama să sufere, atunci cînd aceasta telefonează îi spun că nu are de ce să-şi facă griji, că sînt îngrijiţi bine şi au ce să mănînce deşi, de la plecarea Elenei Resmeriţă în Italia mănîncă numai prin vecini. „Mama lor a venit de două ori în ţară şi a stat cu ei, dar s-a întors să muncească, să strîngă bani pentru ei. Mai trimite din cînd în cîte 50-60 de euro acasă, dar banii se duc mai mult pe băutura unchiului şi bunicii”, povesteşte revoltată Victoria Matei. Casa în care locuiesc copiii are două camere şi un mic hol. În timp ce bunica şi unchiul dorm în camera frumos mobilată şi dotată cu televizor şi DVD Player, cei mici dorm într-o cameră care are doar un preş peste podeaua de lut, o masă şi un pat murdar şi rupt. Ei nu au cearşaf de pat, plapuma arată de parcă mai are un pic şi se destramă, iar cu pernele parcă s-ar fi şters pe jos. În plus, geamurile de la uşa de la intrare s-au transformat în cioburi care ar putea în orice clipă să cadă peste copii. La începutul săptămînii trecute, unchiul copiilor s-a întors de la Viişoara şi a luat copiii de la familia Matei. Rupţi de lîngă oamenii care aveau grijă de ei, cei trei fraţi s-au întors la bătăile şi înjurăturile de zi cu zi. „Îi bătea şi le interzicea să mai vină la noi. Ne-am făcut griji pentru ei, pentru că nu ştiam dacă au ce să mănînce şi dacă sînt îngrijiţi cum trebuie. În urmă cu două zile, unchiul lor a plecat din nou în Viişoara, pentru a aduna grîul, iar copiii au rămas din nou singuri. Nu mai puteam sta deoparte, aşa că am luat legătura cu presa pentru a se găsi o soluţie pentru ei. Noi sîntem dispuşi să avem grijă de ei, dar deocamdată nu avem baza legală pentru a-i lua la noi”, a spus Victoria. Soţul acesteia, Petre Matei, povesteşte cum nepăsarea unchiului era s-o coste foarte scump pe fata de 9 ani: „Acum ceva timp, unchiul copiilor a venit acasă cu un prieten de pahar. După ce au băut bine, acesta din urmă a plecat acasă şi a luat-o şi pe Florentina cu el, pentru a-i da nişte bani pe care fata să-i dea apoi unchiului său. După ce au ajuns la destinaţie, bărbatul i-a zis că-i dă bani dacă acceptă să se culce cu el. Din fericire, fata a fugit, că altfel o batjocurea. Noroc că Florentina mi-a povestit ce s-a întîmplat şi l-am căutat pe individul respectiv. I-am spus că dacă se mai aproprie vreodată de ea o să aibă de-a face cu mine”. Cazul a intrat în atenţia asistenţilor sociali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. „Am descoperit trei minori lăsaţi nesupravegheaţi care îşi purtau singuri de grijă. Pentru moment, ei vor fi duşi la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Neglijat şi Abuzat, urmînd ca, în funcţie de rezultatul anchetei sociale, să fie daţi în plasament sau să fie înapoiaţi familiei”, a declarat referentul în cadrul DGASPC, Gabriela Fătu. Copiii au fost bucuroşi cînd au aflat că vor scăpa din iadul în care trăiesc de mai bine de un an. Înainte să plece cu asistenţii sociali, ei s-au spălat în albia din faţa casei şi s-au îmbrăcat în hainele noi, trimise de mama lor din Italia. „Bunica şi unchiul meu beau foarte mult şi atunci ne bat şi ne înjură. Bunica mi-a zis chiar că o să bage cuţitul în mine. Vreau să plec la un centru dar, după ce se întoarce mama mea, vreau să stau cu ea”, a spus Laurenţiu. După ce Elena Resmeriţă se va întoarce definitiv în ţară, ea îşi poate cere copiii înapoi în cazul în care vor fi instituţionalizaţi.