Bătaie de joc la casieriile Electrica

Deşi introducerea noului sistem de facturare a fost văzută de Enel Dobrogea ca noua luminiţă de la capătul tunelului, în realitate, consumatorii sînt lăsaţi pe întuneric. Pe lîngă faptul că sistemul lasă mult de dorit şi consumatorii pot plăti oricînd pe baza unor calcule \"estimative\", cei care aleg să treacă pe la casierii sînt umiliţi în faţa ghişeelor. Pentru a nu rămîne datornici la lumină, zeci de constănţeni s-au îmbulzit ieri, chiar de la primele ore ale dimineţii, la casieria Electrica din strada Primăverii în speranţa că vor plăti facturile sau că vor preda indexul. Ca şi cum nu ar fi fost de ajuns căldură insuportabilă şi faptul că oamenii nu înţeleg noul sistem de plată, aceştia au fost nevoiţi să aştepte ore întregi la cozi interminabile. \"Am venit să văd cum pot să plătesc ce am consumat, dar în zadar. Mi-am luat bon de ordine ca să pot să cer relaţia, însă nimeni nu m-a lămurit cu ceva, a spus unul dintre cei aflaţi la coadă. Cum singurele informaţii veneau de la biroul de informare, însă şi acela aflat sub asediul celor prezenţi ,oamenii au apelat la gardianul instituţiei ca la un adevărat specialist PR. \"Numărul Telverde Telecitire la care trebuie predat indexul nu funcţionează. Aşa că am venit pînă la Electrica să stau la cozi. Vechiul sistem de plată era mult mai bun decît acesta\", a spus o bătrînă din Constanţa. Deşi oamenii păreau extrem de revoltaţi de situaţia creată, conducerea companiei nu a părut prea deranjată de faptul că instituaţia nu a reuşit să rezolve problerma cozilor. \"Citirea indexului contorului trebuie comunicată într-o perioadă de timp specifică de zece zile alocată fiecărui client care se regăseşte precizată în factură. În caz contrar indexul nu poate fi preluat şi probabil acest caz a fost semnalat. Există o înţelegere greşită a modului de facturare şi se poate plăti factura şi fracţionar, adică de două ori pe lună\", a declarat şeful unei unităţi teritoriale Electrica, ing. Irina Hultac.