Bătaie în loc de educaţie?

O profesoară de limba engleză din cadrul Şcolii Generale nr. 1 din Năvodari este acuzată de un părinte că i-ar fi agresat copilul. Potrivit părintelui, în cadrul orei, cadrul didactic l-ar fi tras pe micuţ de perciuni şi l-ar fi lovit peste cap, aplicîndu-i mai multe „castane”. Deşi părintele nu a formulat nicio plîngere la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, conducerea ISJ s-a autosesizat şi a trimis la faţa locului un psiholog şcolar şi un asistent social. „Imediat ce am aflat despre acest caz am luat legătura cu conducerea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi am cerut ca la unitatea şcolară să fie trimis un psiholog şcolar pentru a discuta cu elevii şi a vedea ce anume se întîmplă. În plus, am cerut ca un asistent social să ia legătura cu familia copilului pentru a vedea care este situaţia şi dacă copilul este afectat de comportamentul cadrului didactic”, a declarat inspectorul general al ISJ, prof. Marian Sîrbu. De asemenea, conducerea ISJ a dispus începerea unei anchete interne în cadrul unităţii de învăţămînt pentru a stabili dacă într-adevăr cadrul didactic se face vinovat de agresarea elevului.