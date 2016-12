Bătaie interlopă... inexistentă

Dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa în care Stila Sarafu, Doru Aita şi Petrică Tomescu, din gruparea interlopă „Spaniolu”, sunt acuzaţi că l-au agresat pe Usein Sali, din clanul rival „Fraţii”, a continuat ieri, cu audierea a cinci martori. Toţi au dat declaraţii trase la indigo, susţinând că nu a existat niciun conflict în barul lui Doru Aita în seara de 6 august 2006. Potrivit plângerii depuse de Sali pe 17 august 2006, Aita, Tomescu şi Sarafu l-ar fi bătut cu bestialitate în seara de 6 august 2006, vătămările suferite necesitând internarea lui în spital. Conform actului medico-legal, Usein a avut nevoie de 70 de zile de îngrijiri medicale pentru a-şi vindeca rănile suferite. Anchetatorii au decis că plângerea lui Usein trebuie cercetată separat pentru că, la momentul trimiterii în judecată a fraţilor Vasea, nu erau identificate şi audiate toate persoanele implicate în scandal. În plus era necesară o confruntare a celor trei cu Usein Sali. Aita, Tomescu şi Sarafu au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală gravă şi loviri şi alte violenţe. Prima audiată de instanţă a fost Tincuţa Popa, care lucrează de mai bine de 12 ani pentru Aita. Femeia a declarat că, în noaptea respectivă, a plecat acasă în jurul orei 1.00, întrucât se simţea rău, lăsând-o pe nepoata ei, Oana Vasilache, să se ocupe de bar. „Nu pot să-mi explic de ce Sali Usein şi Vasea Mihăiţă susţin că în noaptea de 6 august 2006 ar fi fost vreun conflict în bar, căci eu am închis barul la ora 1.00, am lăsat băieţii să joace rummy şi am plecat“, a spus martora. Următorii care au dat declaraţii au fost clienţii barului care au jucat rummy în seara aceea. Hristu Cărţună, George Mitrenga şi Stelian Fulina au susţinut că nu au văzut nimic suspect în bar la momentul acela şi că nu a existat niciun conflict. Iasen Raşid, paznicul magazinului din vecinătatea barului, a zis si el, la fel ca şi ceilalţi, că nu a auzit nici un scandal în local. Pentru a putea fi audiat şi cel de-al patrulea jucător de rummy din seara cu pricina, dar şi pentru a se finaliza expertiza medico-legală dispusă în proces, instanţa a acordat un nou termen, pentru 11 februarie.