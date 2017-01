Bătaie între Cosmin Paşcovici şi Sorin Mihăilescu

SCHIMB DE REPLICI ŞI DE PUMNI. Curtea din faţa sediului clubului FC Farul s-a transformat, vineri, în ring de box, fotbalistul Cosmin Paşcovici fiind agresat de liderul suporterilor constănţeni, Sorin Mihăilescu. Incidentul dintre cei doi a fost provocat de tensiunile acumulate în ultimele luni din cauza restanţelor financiare de la gruparea de pe litoral. Exclus de la prima echipă în urmă cu opt luni, fundaşul în vârstă de 32 de ani nu a mai primit niciun salariu până în urmă cu o lună, când Federaţia Română de Fotbal a obligat clubul constănţean să-i achite 12.000 de euro, în caz contrar luându-se decizia ca echipa să nu fie programată în campionat. După o serie de negocieri s-a ajuns la o reeşalonare, patru rate a câte 3.000 de euro, care nu s-a respectat, astfel că FC Farul nu a fost programată pentru disputa cu CSM Rm. Sărat, din etapa a 31-a a Ligii a II-a. Situaţia părea să se repete vineri, când lui Paşcovici nu i-a fost achitată o altă tranşă de 3.000 de euro, iar formaţia constănţeană risca să nu fie programată la întâlnirea cu Steaua II Bucureşti, din etapa a 33-a, şi să fie retrogradată în Liga a III-a. În aceste condiţii, liderul galeriei Farului l-a abordat pe jucător în faţa vestiarelor şi, după un schimb de replici tăioase, s-a trecut la lovituri, Paşcovici ieşind extrem de şifonat. Cei doi au fost despărţiţi de un alt jucător de la echipa secundă, Andreas Loch, la faţa locului venind rapid şi ceilalţi jucători din lot, care se antrenau pe terenul II. La stadion a ajuns, după aproape 20 de minute, şi un echipaj al poliţiei, însă agenţii nu au luat declaraţii de la cei implicaţi şi nici nu au întocmit vreun proces verbal. După ce s-a liniştit situaţia, Paşcovici s-a deplasat la spital, unde a fost supus unei serii de investigaţii la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. „Din fericire, nu este nimic fracturat şi nici nu am vreun cheag de sânge. Mă doare însă foarte tare partea stângă a feţei şi nu aud cu urechea. Voi merge la un nou consult în zilele următoare”, a spus Paşcovici.

DOUĂ VARIANTE. Fiecare dintre cei implicaţi are varianta sa, pozând în postura de victimă, astfel că ambii s-au prezentat, vineri, la Secţia 1 de Poliţie şi au depus plângere, acuzându-şi “adversarul”. În plus, cei doi au promis că îşi vor scoate certificate medico-legale şi vor iniţia acţiuni în instanţă. „Eram în faţa clubului şi mă pregăteam să plec cu FC Farul II la meciul de la Însurăţei. Mihăilescu a venit la mine să-mi spună că se strâng nişte bani să-mi dea mie şi, după ce i-am spus că aştept să-mi iau banii de la club, a sărit la bătaie. Uitaţi-vă la mine cum arăt! O să decidă organele abilitate cine este de vină. Nu am înţeles însă în ce calitate a venit Mihăilescu aici, să facă aceste lucruri, să mă ameninţe că-mi sparge maşina”, a acuzat Paşcovici, cu gura plină de sânge şi cu faţa tumefiată. „L-am întrebat dacă este de acord să facem chetă şi să-i plătim noi o parte din bani, dar a zis că el vrea toţi banii şi nu de la noi, ci de la club. I-am explicat că noi nu vrem să se desfiinţeze clubul, însă ne-a replicat că-l doare undeva de Farul. Apoi i-am spus că are o maşină frumoasă şi a început să ţipe că-l ameninţ şi a sărit la bătaie. L-am împins, dar m-a lovit cu pumnul. În acel moment, am dat şi eu, a dat şi el, până ne-a despărţit Loch. Şi mie mi-a curs sânge din nas, dar m-am spălat repede şi nu am vrut să pozez în victimă. A fost o chestie între bărbaţi, dar Paşcovici nu are tăria să spună cine a început”, a acuzat Mihăilescu.

CONTRE MAI VECHI. Certurile dintre cei doi au debutat în urmă cu patru ani, când Paşcovici s-a transferat de la FC Farul la Dinamo Bucureşti. „Îmi trimitea mesaje şi îmi spunea că mă va omorî dacă semnez pentru Dinamo. Mi-a spus că o să-mi dea foc la maşină, aşa că a trebuit să o parchez câteva străzi mai departe. Peste toate, mi-a ameninţat şi familia. Nu se poate aşa ceva. Cine este acest om de s-a ajuns să ne fie frică să ieşim pe stradă din cauza lui?”, a acuzat Paşcovici. „Nu am avut numere de telefon de la jucători. Este cea mai mare aberaţie pe care am auzit-o. Dacă îl ameninţam, atunci de ce a revenit la Constanţa?”, a replicat Mihăilescu. Liderul galeriei constănţene a fost implicat în mai multe scandaluri de-a lungul timpului, motiv pentru care a fost amendat în dese rânduri de poliţie şi a fost interzis pe stadion mai multe luni. În prezent, Mihăilescu are interdicţia să intre pe stadioane sau în sălile care găzduiesc competiţii sportive pe perioada 23 martie - 23 septembrie.