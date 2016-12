Bătaie între mascaţii SAS

21:30:20 / 21 Februarie 2014

pentru cel care nu-si asuma identitatea!

Cum o fi, cand ajungi acasa, in casa ta, cand zambesti celor dragi care te-au asteptat, sa stii precis ca ai facut rau cu buna stiinta? Cat de apasatoare trebuie sa-ti fie plapuma, cat de rece si de colturoasa perna, cand stii ca ai distrus, pentru ca ai putut, munca sau visul cuiva? Numai pentru ca ai putut! Chiar daca nu ti-a folosit la nimic, tie. In loc sa oferi cu gratie bratul, ai azvarlit caramida. Si ai zambit. Cum o fi? Nimic nu justifica asta. Nici concurenta, nici vremurile grele pe care le traim nu pot acoperi moral raul facut intentionat, piedica pusa unor oameni care te vor dispretui de azi incolo, pentru ca vor sti, o data in plus, ca esti lipsit de puterea de a te intreba frust cine esti si de a-ti oferi un raspuns cat de cat decent. Exista, in fiecare nedreptate facuta celui de langa tine, o justificare. Doar ca nu-ti ajunge, crede-ma, nu-ti ajunge…