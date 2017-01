Bătaie mare pe piaţa “neagră” a biletelor

Cel mai popular site de licitaţii din lume, e-bay, este plin de oferte de vînzare a biletelor pentru semifinalele şi finala Campionatului Mondial. În funcţie de numărul de bilete şi de poziţionarea în tribune, costul tichetelor poate ajunge şi la 6.000 de dolari, preţul cerut de vînzător, ofertele cumpărătorilor învîrtindu-se la astfel de oferte în jurul sumei de 2.000 de dolari, în condiţiile în care cel mai ieftin bilet la finală costă 120 de euro, iar cel mai scump nu depăşeşte 600 de euro. "Licitaţi pentru trei bilete la semifinala Cupei Mondiale dintre Franţa şi Portugalia. Am o pereche de bilete de categoria a doua şi unul singur la categoria întîi. Am şi o poză care să dovedească acest lucru, dar din păcate calitatea ei lasă de dorit", este mesajul unui ofertant care cere 6.000 de dolari pentru cele trei bilete, cu prima strigare de la 1.800 de dolari. Cu toate acestea, cea mai mare ofertă primită era de 1.200 de dolari. Alt ofertant ademeneşte eventualii licitatori cu două bilete la finala Campionatului Mondial, la acelaşi preţ de 6.000 de dolari, reuşind să primească o ofertă maximă de 2.025 de dolari. "Biletele nu au niciun nume scris pe ele şi vor fi considerate drept cadouri, pentru a se respecta regulile impuse de UEFA. Tichetele sînt pentru locuri din cea mai bună secţiune a stadionului din Berlin. Sînt dispus să le expediez în orice parte a globului prin DHL, sau le puteţi ridica din Lisabona, Portugalia. Împreună cu biletele veţi primi două broşuri despre regulile de comportare în stadion şi un document care certifică autenticitatea biletelor. Mulţumesc şi trăiască fotbalul!". Alţi vînzători s-au săturat de ofertele neserioase şi, în mesajele care însoţesc oferta, cer recomandări riguroase eventualilor cumpărători. Pentru a-ţi oferi privilegiul de a cumpăra două bilete la semifinala dintre Franţa şi Portugalia, pentru 3.000 de dolari, următorul vînzător are cîteva pretenţii: „Această licitaţie este doar pentru oamenii serioşi. Dacă eşti pe lista neagră a FIFA, nu licita. Dacă scorul tău de feedback, un sistem pe site-ul e-bay care arată cît de des cumpărătorul s-a ţinut de cuvînt, este sub 5, scrie-mi un e-mail ca să îmi dau seama că vrei într-adevăr să cumperi. Dacă nu, voi anula oferta ta şi voi bloca accesul tău pentru alte licitaţii pe care le voi face. Iar ca să nu irosim timpul, voi răspunde la cîteva întrebări în avans: 1) Nu, nu voi vinde biletele individual, ci doar amîndouă la pachet! 2) Banii trebuie viraţi la două ore după ce accept oferta, nu sînt de acord cu plata la ridicarea biletelor! Îmi cer scuze, dar am rămas pînă acum cu bilete nevîndute din cauza cumpărătorilor neserioşi”.