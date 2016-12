Bătaie mare pentru șefia FIFA

În așteptarea alegerilor programate la 29 mai, lupta pentru postul de președinte al FIFA se încinge, după ce candidații au început să anunțe pe sprijinul căror federații se bazează în tentativa de a ajunge la șefia forului mondial de conducere din fotbal. Iordanianul Al Hussein, vicepreşedinte FIFA, a anunţat că dosarul său de candidatură este susţinut de federaţiile din Belarus, Malta, Anglia, Iordania, SUA şi Georgia. „Am primit şase recomandări, cu una mai mult decât minimul necesar. A trebuit să respect dorinţa federaţiilor de a păstra confidenţialitatea lor, dar acum am primit acceptul lor să vorbesc. Nominalizările mele au venit din Belarus, Malta, Anglia, Iordania, Statele Unite şi Georgia”, a spus Al Hussein, în vârstă de 39 de ani, care nu are parte totuşi de susţinerea federaţiilor asiatice. Platforma prinţului Ali se bazează pe o reformă drastică a FIFA, pe care o va dezvălui până la alegerile din 29 mai. „Nu voi sta încă patru ani să asist la aceleaşi lucruri. Am încercat tot timpul să reformez FIFA pe cât de mult am putut, iar cel mai bun lucru este să candidez la preşedinţie. Cel mai bine este să avem o discuţie deschisă şi onestă”, a adăugat Al Hussein, într-o conferinţă de presă susţinută la Londra.

În schimb, portughezul Luis Figo este susţinut de şase federaţii europene, Portugalia, Danemarca, Macedonia, Muntenegru, Polonia şi Luxemburg, în timp ce olandezul Michael van Praag a fost nominalizat de Olanda, Belgia, Suedia, Scoţia, România şi Insulele Feroe. Preşedintele în exerciţiu, Sepp Blatter, care candidează pentru al cincilea mandat, se bucură de susţinerea Spaniei, a Africii, a unei părţi importante din Europa, dar şi a continentului american.