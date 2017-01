Bătaie pe wild-card-uri la BCR Open România

Ediţia 2007 a turneului internaţional de tenis BCR Open România va debuta pe 10 septembrie, imediat după încheierea ultimuui turneu de Grand Slam al anului, US Open. Conform listei jucătorilor înscrişi, principalul favorit de la Bucureşti ar fi trebuit să fie finalistul ediţiei precedente, Filippo Volandri (29 ATP), însă organizatorii au primit o cerere “surpriză” din partea numărului 13 mondial, Richard Gasquet. Francezul a participat la US Open, unde a abandonat înaintea confruntării din turul secund cu americanul Donald Young. În turul inaugural, Gasquet îl depăşise pe Sergio Roitman, cu 7-6, 6-2, 6-1. O altă solicitare de wild-card a venit şi din partea fostului cîştigător al Roland Garros-ului din 2004, argentinianul Gaston Gaudio, actualmente nr. 148 ATP. “Primele două wild-carduri le vor reveni lui Andrei Pavel şi Victor Hănescu. Cel de-al treilea este pentru Cătălin Gârd, dar vom vedea ce decizie vom lua, după ce am primit aceste cereri de la Gasquet şi Gaudio”, a afirmat Bogdan Enoiu, membru în Comitetul de Organizare al turneului de la Bucureşti. Jucătorii direct acceptaţi pe tabloul principal sînt următorii: Filippo Volandri (29 ATP), Potito Starace (30 ATP), Jurgen Melzer (34 ATP), Philipp Kohlschreiber (37 ATP), Gilles Simon (39 ATP), Igor Andreev (41 ATP), Marc Gicquel (45 ATP), Janko Tipsarevic (47 ATP), Florian Mayer (48 ATP), Albert Montanes (50 ATP), Oscar Hernandez (53 ATP), Werner Eschauer (54 ATP), Jose Acasuso (68 ATP), Nicolas Almagro (69 ATP), Kristof Vliegen (70 ATP), Andreas Seppi (71 ATP), Florent Serra (74 ATP), Carlos Berlocq (75 ATP), Diego Hartfield (77 ATP), Sergio Roitman (80 ATP), Nicolas Lapentti (81 ATP), Evgeny Korolev (82 ATP) şi Guillermo Garcia-Lopez (86 ATP). Deţinătorul trofeului este austriacul Jurgen Meltzer, care a dispus în finala de anul trecut, cu 6-1, 7-5, de Filippo Volandri. Turneul BCR Open Romania va avea loc în perioada 10-16 septembrie, la Arenele BNR din Bucureşti, şi este dotat cu premii în valoare de 353.450 de euro.