Bătălia like-urilor între politicieni

Odată cu venirea Crăciunului, a început și bătălia pentru like-uri pe paginile oficiale de Facebook ale politicienilor. Mai multe personalități politice, precum președintele Klaus Iohannis, premierul Victor Ponta și fostul președinte Traian Băsescu, le-au urat internauților „Crăciun fericit și un An Nou cu bucurii”, lucru care a generat o ploaie de like-uri (aprecieri) și de share-uri (distribuiri). Cel care a furat startul urărilor de Sărbători a fost Iohannis, care a postat în 23 decembrie un mesaj pentru români, primind 66.000 de like-uri și peste 4.800 de comentarii. Postarea sa a fost distribuită de 7.000 de persoane. În prima zi de Crăciun, Ponta a postat o poză împreună cu familia sa, care i-a adus peste 45.000 de like-uri, 3.800 de comentarii și 300 de distribuiri. De asemenea, premierul a preferat să le transmită urări de bine românilor nu în scris, așa cum a făcut șeful statului, ci postând un clip video, care a fost urmărit de peste 108.000 de persoane. Mai mult de 16 mii dintre acestea i-au dat like, iar aproape 500 share. Peste 2.000 de internauți au lăsat și comentarii. De multe like-uri s-au bucurat şi pozele postate de fostul preşedinte Traian Băsescu, în care apare alături de toată familia în jurul bradului de Crăciun. 46 de mii de persoane au dat like postării sale, în timp ce 3.000 au scris un comentariu, iar peste 500 au dat share.