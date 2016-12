Bătălia surzilor din USL

CONTRE Va rezista USL celei mai grave crize de la înfiinţarea sa, în februarie 2011? Mulţi spun că nu, mai ales după ce, în ultimele zile, liberalii au bătut cu pumnul în masă, spunând: „ori noi, ori conservatorii”. Iritat că Daniel Constantin, de la PC, este pus la aceeaşi masă cu Klaus Iohannis, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a dat, joi seara, un ultimatum celor de la PSD. Liderul liberalilor a afirmat că PNL nu doreşte să iasă de la guvernare, dar a subliniat că premierul trebuie să aleagă între Klaus Iohannis şi omul lui Dan Voiculescu - Daniel Constantin. „În condiţiile în care primul-ministru, Victor Ponta, crede că Guvernul este moşia sa şi că PNL, dintr-un partid aflat în parteneriat cu PSD în această construcţie, poate să devină o anexă gen PC, atunci nimeni nu se cramponează de guvernare. Putem să ne despărţim”, a spus, nervos, Antonescu. În plus, preşedintele liberalilor a afirmat că Ponta are de răspuns până luni dacă doreşte să mai facă Guvern cu PNL, cu Klaus Iohannis vicepremier, sau doreşte să construiască ce a început să facă, o altă alianţă, cu Dan Voiculescu, cu Gabriel Oprea, cu Daniel Constantin. Una peste alta, liberalii sunt convinşi că Ponta nu-l doreşte pe Iohannis în Guvern, dar că premierul nu a putut spune public acest lucru. În replică, senatorul PSD Mircea Geoană îi transmite liderului liberal că poate nu este prea târziu ca acesta să înveţe diferenţa dintre un simplu politician şi un om de stat, care înţelege că Guvernul, Preşedinţia şi Parlamentul sunt mai mult decât suma partidelor sau politicienilor care le conduc.

ANTONESCU, DECONSPIRAT În afara subiectului remanierii guvernamentale, Antonescu şi Ponta au mai găsit un subiect pe marginea căruia să se certe. În urmă cu două zile, Ponta a spus că numele preşedintelui Traian Băsescu a sădit dezbinarea în mintea unora, făcând referire la Crin Antonescu. Enervat de această remarcă, liderul PNL a declarat că el nu are nevoie de un certificat de antibăsist şi nu el este cel care, a doua zi după victoria din alegeri, s-a dus să încheie un pact cu Băsescu. Însă replica pentru Antonescu nu a venit de la Ponta, ci tocmai de la cel pe care liberalul îl urăşte cel mai mult în aceste zile - Daniel Constantin. Conservatorul l-a dat de gol pe Antonescu, spunând că acesta a ştiut despre semnarea Pactului de coabitare dintre premier şi preşedinte, povestind că l-a văzut pe Antonescu în biroul de la Senat, cu o zi înainte de semnarea pactului, cu documentul în faţă. „Câştigasem alegerile şi nu se formase încă Guvernul. Am mers a doua zi la birou la Senat, unde erau mai mulţi lideri. În momentul în care am intrat în birou, l-am văzut pe Antonescu cu foile în faţă, cu pixul în mână. Când m-am apropiat de el, a întors brusc foaia. Mi-am dat seama că este un document pe care nu trebuie să îl văd”, a spus Constantin. El a mai arătat că documentul pe care Antonescu îl avea pe birou era Pactul de coabitare dintre premier şi preşedinte.

ŞI TOTUŞI, VOR PACE În timp ce preşedintele PNL tună, fulgeră şi dă ultimatumuri, subalternii săi îndeamnă la pace. „PNL consideră că scopul Uniunii nu s-a terminat. De aceea, vrem ca USL să continue să funcţioneze, pentru a ne putea duce la îndeplinire promisiunile făcute în faţa românilor”, se arată în comunicatul PNL. De asemenea, liberalii mai arată că numirile făcute de PNL pentru ministerele ale căror posturi au rămas vacante nu schimbă cu nimic structura Guvernului. Un apel la pace l-a făcut şi fostul premier liberal Călin Popescu Tăriceanu, care a afirmat că liberalii nu au niciun interes să iasă de la guvernare. În ultima sa intervenţie, de vineri seară, pe această temă, premierul Victor Ponta şi-a expus opinia pro-continuitate, apreciind că doar USL poate oferi stabilitate politică şi guvernamentală în anii 2014 - 2016, stabilitate necesară pentru ca rezultatele economice bune din 2013 să fie obţinute şi în viitor.