„Bătălie“ la titularizare, la Constanţa

Profesorii care nu sunt titulari pe posturile pe care le ocupă în unităţile de învăţământ intră astăzi la examen! Ei îşi încearcă, an de an, şansa de a obţine un loc de muncă stabil pentru a nu mai sta cu grija că nu vor avea unde să predea anul următor. Însă, de fiecare dată, rezultatele arată că profesorii sunt slab pregătiţi. Concursul de titularizare de anul trecut a arătat că profesorii participanţi nu s-au pregătit suficient, doar 47% dintre candidaţi reuşind să obţină nota minimă 7. În acest context, nici în acest an nu se anunţă rezultate spectaculoase la concursul pentru ocuparea catedrelor vacante. Cu atât mai mult după experienţa examenului naţional de definitivare în învăţământ, unde, la Constanţa, a plouat cu note mici.

1.971 DE POSTURI DISPONIBILE În acest an, la concursul pentru ocuparea catedrelor vacante constănţene s-au înscris 1.317 candidaţi, aproape de două ori mai mulţi decât anul trecut, când s-au înregistrat 857 de participanţi. Însă, ca şi anul trecut, numărul lor este insuficient să acopere cele 1.971 de posturi disponibile (complete, incomplete, vacante şi rezervate). Din numărul total de înscrişi, 42 de cadre didactice nu participă întrucât au solicitat repartizare cu notele din 2011/2012, iar 40 de fişe nu au fost validate deoarece nu erau complete. Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a stabilit ca concursul să se desfăşoare în şapte centre de examen organizate pe discipline: Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” - istorie, geografie şi ştiinţe socio-umane, Liceul Teoretic „Ovidius” - limba şi literatura română, limbi moderne şi informatică, Liceul Teoretic „Traian” - matematică şi ştiinţe, Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” - învăţământ preşcolar şi primar, Liceul Tehnologic „I.N. Roman” - discipline tehnice de specialitate, Colegiul Tehnic „Tomis” - educaţie fizică şi arte, şi Şcoala gimnazială nr. 43 „Ferdinand” - religii şi învăţământ special. Accesul în sălile de examen este permis între orele 8.00 şi 9.00, candidaţii având asupra lor cartea de identitate, iar proba scrisă începe la 10.00, timpul de lucru fiind de patru ore.

La nivel naţional, concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se va desfăşura în 97 de centre de concurs. Sunt aşteptaţi să participe peste 36.000 de candidaţi care au obţinut cel puţin nota 5 la inspecţii sau probe practice desfăşurate în perioada 27 mai - 28 iunie, conform metodologiei în învăţământ. Potrivit calendarului de organizare şi desfăşurare a concursului, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la cea practică pentru a se titulariza (angajare pe perioadă nedeterminată). Cei care obţin 5 se pot angaja pe o perioadă determinată. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de centrele de concurs în 9 şi 12 august, iar repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată, în 14 august. Conform datelor Ministerului Educaţiei Naţionale, primele rezultate ale concursului vor fi publice în 5 august, iar contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare în 5 august, până la ora 21.00, respectiv 6 august, până la ora 15.00.