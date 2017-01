Bătălie pentru un loc de suplinitor la catedră

În fiecare an, în această perioadă, profesorii trec prin emoțiile ruletei norocului: repartizarea locurilor disponibile în învățământ. Cei care nu reușesc să ocupe un post pe o perioadă nedeterminată trec în fiecare an prin același chin. Susțin inspecții la clasă, dau examenul scris de titularizare, care durează patru ore, apoi speră la o notă cât mai mare pentru a fi în topul listei. Cu cât e media mai mare, cu atât șansa alegerii este mai generoasă. Foarte rar profesorul este cu adevărat mulțumit de postul pe care îl ocupă, dar măcar are mai multe opțiuni. Cei cu note mai mici sunt obligați să ia ore la școlile aflate prin cine știe ce sat uitat de lume sau să se reprofileze. Cea mai mare medie cu care un suplinitor a ocupat, în 2014, o catedră vacantă pentru trei ani la Limba și literatura română a fost 9,43. Niculina Baicu a ales, cu această medie, postul disponibil de la Școala Gimnazială nr. 1 din Cernavodă. ”Am preferat la Cernavodă, deși sunt din Constanța, pentru că este o normă întreagă, cu 21 de ore pe săptămână, și e vacant pentru trei ani. E adevărat că voi face naveta, dar am înțeles că transportul se decontează”, a spus profesorul. Ea speră să se poată titulariza direct pe post, dacă acesta va fi declarat titularizabil în anul școlar viitor. Din 2010 participă în fiecare an la examenul de titularizare și mereu așteaptă să prindă un loc definitiv la catedră. ”Este al cincilea an în care particip și de fiecare dată am luat note peste 8. Am refuzat posturile de titular de joi, 31 iulie, pentru că erau foarte departe și nu aveam cum să fac naveta. Este foarte greu să fac naveta la Dobromir sau Dumbrăveni, așa că am preferat să aleg un post mai aproape”, a spus tânăra. Ea susține că pregătirea anuală pentru examen este dificilă, pentru că cerințele sunt complexe și timpul pentru pregătire este destul de scurt.

CANDIDAȚII CER CONTROALE LA DECLARAREA POSTURILOR VACANTE În viziunea profesorului, problema locurilor vacante ar putea fi rezolvată, măcar parțial, dacă Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța ar controla directorii referitor la necesarul de cadre didactice pe care îl anunță în fiecare an. ”Știu de la școlile pe unde am mai fost, am mai auzit și de la colege de catedre care nu sunt scoase la concurs, locurile fiind ocupate prin sistemul pilelor și relațiilor. Afli după un timp că o persoană care a luat 5 - 6 la titularizare a prins un post mai bun decât cel cu media aproape 10. Ar trebui un control mai strict al ISJ în școli”, a spus tânărul profesor. ISJ afirmă că răspunderea pentru declararea posturilor aparține directorilor și consiliilor de administrare ale instituțiilor de învățământ, la inspectorat fiind doar centralizate posturile pe care le anunță directorii unităților școlare, proiectul de încadrare fiind verificat și avizat de instituție.

La nivelul județului Constanța, au fost anunțate 1.403 posturi de suplinitor disponibile, din care cele mai multe au fost repartizate ieri, pentru profesorii din județ. Reamintim că un post poate constitui o fracțiune de normă, candidații având posibilitatea să își compună norma la trei unități școlare. Astăzi are loc distribuirea posturilor rămase neocupate pentru cadrele didactice din afara județului, care vor să se mute în zonă.