„Baterel şi Lumea NON-E”: să învăţăm să colectăm!

Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP)a lansat, ieri, a doua ediţie a campaniei \"Baterel şi Lumea NON-E\", ce are ca scop principal implicarea atât a elevilor cât şi a profesorilor în realizarea unei reţele naţionale de colectare şi reciclare selectivă. Campania se adresează elevilor din toate ciclurile de învăţământ - primar, gimnazial şi liceal, informează reprezentanţii Ministerului Mediului. \"MMP se implică puternic în susţinerea şi iniţierea unor astfel de campanii de informare şi conştientizare privind protecţia mediului. Considerăm că acest gen de proiecte dedicate tinerei generaţii au un rol important pentru învăţarea unor comportamente prietenoase cu mediul, mai ales în ceea ce priveşte colectarea selectivă şi reciclarea. A fi cetăţean european înseamnă şi asumarea unei atitudini responsabile faţă de mediu. Iar educaţia ecologică începe încă de pe băncile şcolii\", a afirmat ministrul Mediului, Rovana Plumb în deschiderea evenimentului. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Garda Naţională de Mediu. În acest sens, ministrul Mediului a reafirmat modalitatea de colaborare în vederea derulării acestor campanii: \"Am încheiat un protocol cu Ministerul Educaţiei în vederea introducerii în şcoli a unor noi discipline care să ofere informaţii despre protecţia mediului înconjurător şi, totodată, să ajute conştientizarea importanţei factorului de mediu. Speram ca un număr cât mai mare de şcoli să se alăture Campaniei Baterel şi Lumea NON-E\". Ediţia 2011-2012 a campaniei \"Baterel şi Lumea Non-E\" a avut ca rezultate concrete implicarea a peste 231 de şcoli şi licee din 17 judeţe şi Municipiul Bucureşti şi colectarea a aproximativ 11 tone de deşeuri de echipamente electrice şi baterii. \"Colectarea selectivă a deşeurilor electrice, electronice, electrocasnice şi reciclarea reprezintă unul dintre domeniile foarte importante la nivel naţional şi european, ambele contribuind atât la reducerea poluării cât şi la crearea de locuri de muncă, putând astfel valorifica toate resursele de care dispunem. Dorim alături de asociaţii nonguvernamentale şi profesionale să elaborăm programe prin care să creştem interesul pentru astfel de colectări şi reciclări\", a subliniat în încheiere, ministrul Mediului.