Batman ajută poliţia!

Forţele de poliţie din oraşul brazilian Taubate au apelat la ajutorul eroului, pentru a-i convinge pe copii să nu comită infracţiuni. Oraşul are una dintre cele mai mari rate ale infracţiunii din regiunea Sao Paulo şi Batman a părut soluţia cea mai potrivită pentru a-i convinge pe copii să treacă de partea binelui. Omul din spatele măştii este un fost poliţist în vârstă de 50 de ani, Andre Luiz Pinheiro, care ţine discursuri în şcoli din Taubate. Acesta este ferm convins că munca lui poate schimba destinele unora dintre copiii pentru care vorbeşte. ”Nu mă voi lupta direct cu infracţiunile. Dar cred că lupta mea de prevenire a lor este la fel de importantă, prin ajutarea acestor copii să nu ajungă infractori. Asta e meseria mea, asta e lupta mea”, declară Andre Luiz Pinheiro. Căpitanul poliţiei locale, Warley Takeo, este unul dintre cei care au avut această iniţiativă pentru a lupta împotriva traficanţilor de droguri. ”Poliţia acţionează în numele binelui şi cum Batman este un personaj care are aceeaşi misiune, am decis să ne unim forţele pentru a-i determina pe copii să nu devină infractori”, a afirmat acesta. Acţiunea face parte dintr-o campanie pentru restaurarea imaginii poliţiei în oraşul copleşit de infracţiuni.