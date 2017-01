Batonul de cereale sănătos… doar un mit

Batonul cu cereale nu este o gustare sănătoasă. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de grupul de consum Which? şi publicat de BBC, care practic distruge mitul clădit până în prezent în jurul batonului de cereale. Studiul a fost efectuat pe 30 de batoane de cereale diferite, iar rezultatul a fost că doar unul dintre acestea nu avea un conţinut ridicat de zahăr. În plus, mai mult de jumătate dintre batoanele verificate conţineau peste 30% zahăr. Batonul Nutri-Grain Elevenses, spre exemplu, conţinea aproape patru linguriţe de zahăr, mai mult decât o doză mică de Coca Cola, peste 20% din limita recomandată zilnic. Alte batoane analizate de Which s-au dovedit a avea un conţinut ridicat de grăsimi. Spre exemplu, batonul Tracker Roasted Nut conţinea aproape o treime grăsime. Cinci din şapte batoane de cereale destinate copiilor aveau un conţinut ridicat de grăsimi saturate.

Which? a analizat conţinutul nutritiv al batoanelor, folosind informaţiile oferite de producător dar şi un sistem de culori (tip semafor) pentru a semnaliza dacă nivelul de grăsimi, sare sau zahăr întrece limita recomandată. Nakd Apple Pie este, potrivit Which?, singurul baton care nu conţine îndulcitori adăugaţi. Which? a făcut apel la producători să diminueze conţinutul de zahăr şi grăsimi din produsele lor, în special la acele alimente destinate copiilor. Studiul cere aplicarea de controale mai stricte la promovarea produselor.