Bătrân nevăzător ars de viu

Tragedie în localitatea Eforie Sud! Un bărbat nevăzător, de 64 de ani, a murit, în noaptea de marţi spre miercuri, după ce casa în care locuia a fost cuprinsă de flăcări. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, în jurul orei 1.00, mai multe persoane au sunat la 112 şi au cerut ajutor, spunând că un imobil de pe strada Progresului a luat foc. În ajutor au fost trimise două autospeciale de intervenţie, dar şi pompierii voluntari ai Primăriei Eforie. Deşi nepoţii victimei locuiesc în celălalt corp al imobilului, tinerii nu au mai putut face nimic ca să îşi salveze bunicul. „Am încercat să îl scot afară, dar era foarte mult fum. Am intrat, am spart geamurile, dar nu am avut ce să fac. Nu vedeam nimic şi nu am reuşit să ajung până la el. I-am strigat să se aşeze pe podea ca să poată să respire“, le-a spus anchetatorilor unul dintre nepoţii bătrânului.

CASĂ FĂCUTĂ SCRUM Pompierii au reuşit să stingă rapid incendiul şi să evite extinderea acestuia la casele din apropiere. Trupul bătrânului a fost găsit carbonizat. Anchetatorii spun că bărbatul de 64 de ani a fost încadrat în gradul 1 de handicap în urmă cu 20 de ani şi că de atunci a fost îngrijit de cei doi nepoţi. Din investigaţiile efectuate, pompierii au stabilit că tragedia a avut loc din cauza coşului de fum izolat necorespunzător. Incendiul a mistuit întreaga casă. Reprezentanţii ISU „Dobrogea“ trag un semnal de alarmă asupra pericolului reprezentat de coşurile de fum necurăţate sau izolate necorespunzător. Statisticile arată că, în primele zece luni ale anului trecut, din cele aproape 4.200 de incendii la locuinţe înregistrate la nivelul întregii ţări, 44% au fost cauzate de coşurile de fum neizolate corespunzător şi de improvizaţiile la instalaţiile electrice şi de încălzire.

ATENŢIE LA COŞURILE DE FUM!

Pentru prevenirea unor astfel de tragedii, reprezentanţii ISU „Dobrogea“ fac mai multe recomandări:

- la acoperişurile cu pantă până la 20%, înălţimea gurii coşului faţă de învelitoare trebuie să fie de minimum 100 cm

- canalele de fum se prevăd cu orificii de curăţire prevăzute cu uşiţe de închidere etanşe duble, din tablă sau din azbociment

- la străpungerea planşeelor combustibile, elementele de lemn ale planşeelor trebuie să fie de cel puţin 24 cm de la faţa interioară a canalelor de fum

- sunt interzise trecerea conductelor de instalaţii prin zidăria coşurilor de fum, precum şi slăbirea pereţilor coşurilor cu dibluri, şanţuri, ancore sau piroane

- gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie împotriva scânteilor, respectiv grătare de sârmă