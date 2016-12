Bătrân spulberat de mașină

00:54:25 / 06 Martie 2015

Pietonul era pe trecere!!!

Accidentul a avut loc pe trecerea de pietoni nesemaforizată din dreptul Liceului Tomis. Pietonul a fost luat pe capota masinii si dus pana in dreptul magazinului Vodafone. Incompetentii de la Rutiera nu au fost in stare sa verifice filmarile de la camerele de supraveghere din zona si au concluzionat ei ca daca omul era cazut la 25 m de trece, pai inseamna ca a vrut sa faca slalom prin mijlocul bulevardului. Asa e cand se fac angajari pe pile in institutiile statului, nici macar o ancheta nu sunt in stare sa faca. Auzi, traversare prin loc nepermis... Sa va fie rusine de penali. Asta se incadreaza la art 298 Cod Penal, neglijenta in serviciu, ca ati cercetat superficial. Bine ca ati bagat-oin seama pe una care habar n-avea sa se exprime si confuna impactul cu cazatura. Aoleuuu, vai de noi cu asa oameni la politia rutiera.