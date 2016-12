Bătrân ucis în bătaie

Caz șocant anchetat de polițiștii constănțeni! Aceștia încearcă să dea de urma unor indivizi care au ucis în bătaie un bătrân de 70 de ani, pe un câmp aflat în apropierea localității Ciocârlia de Sus! Tragedia a ajuns în atenția anchetatorilor după ce un apel la 112 anunța luni noapte, în jurul orei 22.30, că pe un drum din extravilanul localității constănțene Ciocârlia de Sus se află cadavrul unui bărbat. Un echipaj de poliție s-a deplasat, în scurt timp, la locul indicat de martori. Oamenii legii au descoperit imediat că victima are mai multe lovituri în zona capului. Cazul a fost preluat de ofițerii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Aceștia au izolat perimetrul și au pornit cercetările. Oamenii legii au stabilit că victima este Mihai Sandu, de 70 de ani, din Ciocârlia. Descoperirea macabră a fost făcută de doi bărbați, paznici în zonă. „În timp ce treceam cu mașina, l-am observat pe bărbat căzut la pământ, dar n-am oprit, deoarece mi-a fost teamă. Am fost la firmă și am luat un coleg cu mine. El s-a uitat la bărbatul căzut și a spus că e mort. Atunci am sunat la 112“, a declarat Dumitru Popa, bărbatul care a făcut descoperirea. La fața locului a ajuns și fiica victimei. Aceasta a povestit că tatăl ei plecase de acasă pentru a-și cumpăra țigări. „Am aflat de la mama mea că tata a plecat a plecat la magazin în jurul orei 19.00. Locuim la o distanță de două minute, iar ea a venit la mine în vizită. Când a ajuns acasă, a observat că tatăl meu nu se întorsese încă. Apoi am fost chemată ca să îl recunosc. El nu se certa cu oamenii, nu avea dușmani, nu știu ce s-a întâmplat. Chiar nu pot să îmi dau seama...“, a declarat fiica victimei, Rozica Sandu.

ÎN CĂUTAREA CRIMINALULUI Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Medgidia, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului. „Din primele date, se pare că este vorba despre o infracțiune intenționată împotriva vieții unui bătrân de 70 de ani, care a fost găsit pe drumul de pământ. Acesta prezenta mai multe leziuni de violență. Urmează, după autopsie și după investigații, să stabilim în ce împrejurări a fost ucis“, a declarat Zafer Sadâc, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. În buzunarele victimei, anchetatorii au descoperit mai mulți știuleți de porumb, așa că aceștia iau acum în calcul posibilitatea ca bătrânul să fi fost prins la furat și atacat de paznici.

Azi noapte, la închiderea ediției, procurorii tocmai identificaseră principalul suspect, în persoana proprietarului terenului pe care s-a comis crima, pe care urmau să îl audieze.