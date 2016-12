Bătrână bătută de un tânăr prins la furat

O pensionară din localitatea constănţeană Castelu a fost internată în stare critică la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa după ce a fost bătută cu brutalitate de un hoţ în propria casă. Incidentul a avut loc în urmă cu o săptămână. Victima, Dorina Oprică, de 74 de ani, povesteşte de pe patul de spital că locuieşte singură de 15 ani şi că a avut noroc că a scăpat cu viaţă. „Era ora 00.30 când am ieşit din casă pentru că am auzit câinele lătrând. M-am uitat prin curte, dar nu am văzut pe nimeni şi am intrat în casă. M-am întins pe pat, dar nu am apucat să adorm că a început iar câinele să latre. Am aşteptat puţin şi, dacă am văzut că nu tace, am zis să ies să văd ce se întâmplă. Am aprins lumina în cameră, iar când am ieşit pe hol am simţit o lovitură puternică în cap. Eu am crezut că a căzut o bucată din tavan pentru că deasupra mea era gura de la pod. Am simţit apoi cum mă împinge cineva şi am căzut. A început să mă lovească până când mi-a rupt mâna. Când m-am dezmeticit puţin, am reuşit să ridic capul şi să îi văd faţa. I-am zis atunci: Ce ai, mă băiete, cu mine, că eu nu ţi-am făcut nimic! Nu m-a mai lovit şi a fugit. Eram plină de sânge de la lovitura primită în cap. Am luat un prosop ca să opresc sângerarea şi când am ieşit să strig după ajutor am văzut că cel care mă lovise scosese butelia afară din casă. În sufragerie era răvăşit totul, iar în celălalt dormitor scosese din cutie un televizor pe care doar ce îl cumpărasem“, a povestit victima, Dorina Oprică.

ANCHETĂ În urma loviturilor primite, bătrâna a fost internată în spital unde a fost diagnosticată cu un traumatism cranian şi fractură la mâna stângă. Din investigaţiile efectuate în acest caz, oamenii legii au stabilit că hoţul nu a apucat să fure nimic. Criminaliştii au recoltat mai multe probe din locuinţa pensionarei. În plus, victima le-a dat poliţiştilor semnalmentele agresorului. Oamenii legii au un cerc de suspecţi şi speră ca în scurt timp să dea de urma celui care a bătut-o pe bătrână până a băgat-o în spital.