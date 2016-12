Bătrână bătută şi violată în propria casă

Clipe de groază trăite, ieri dimineaţă, de o femeie de 66 de ani, din localitatea Castelu. Femeia le-a povestit oamenilor legii că a fost bătută şi violată de un tânăr care a intrat peste ea în casă. „Era în jurul orei 5.00, când am auzit un zgomot puternic. M-am dus să văd ce s-a întâmplat şi am fost lovită cu pumnul în ochi. Nu am mai văzut nimic. Am căzut la pământ şi el s-a urcat peste mine şi m-a violat. I-am zis să mă lase în pace că sunt mai mare decât mama lui, iar el a spus că nu contează. Era băut!“, a povestit victima. Femeia a reuşit să scape abia câteva zeci de minute mai târziu. „După ce m-a chinuit, s-a pus în pat şi s-a culcat. Eu atunci am fugit şi m-am întâlnit pe stradă cu câţiva oameni, pe care i-am rugat să sune la Poliţie şi le-am povestit ce s-a întâmplat“, a adăugat femeia. În ajutor au fost trimise mai multe echipaje din cadrul Secţiei 4 de Poliţie Rurală Medgidia. În momentul în care au intrat în casa victimei, oamenii legii l-au găsit pe suspect dormind în pat.

SUSPECT REŢINUT În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că tânărul suspectat de comiterea acestei infracţiuni este Orhan Gelmambet, de 34 de ani, din localitate. În timpul audierilor efectuate la postul de Poliţie din Castelu, Gelmambet nu şi-a recunoscut fapta. Victima a fost transportată de un echipaj SMURD la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, pentru primirea îngrijirilor medicale necesare. „Starea pacientei este relativ bună. Ea prezintă câteva excoriaţii şi contuzii la nivel toracal. Este sub observaţie, urmând ca, în funcţie de rezultatul analizelor, să se stabilească dacă va rămâne sau nu internată“, a declarat directorul medical al SCJU Constanţa, dr. Cătălin Grasa. Orhan Gelmambet, recidivist, a fost prezentat, ieri seară, cu propunere de arestare preventivă magistraţilor Judecătoriei Medgidia sub aspectul comiterii infracţiunii de viol.