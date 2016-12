Bătrână găsită carbonizată în propria casă

17:48:23 / 21 Februarie 2014

MAX

buna seara . am citit cu mare tristete articolul dumneavoastra. Ma numesc Radu Peruhin iar cu Maximilian am fost prieteni foarte buni in copilarie.Imi pare rau ca a ajuns in aceasta situatie si imi pare rau pentru mama lui. Era o femeie cumsecade si ne iubea mult pe noi prietenii lui " mita'-(pisica). Erau o familie forte buna. Noi am fost de mici impreuna , inca de la scoala , din clasela mici si chiar mai demult iar el era un baiat extraordinar cu o inima foarte mare. eu locuiam in blocul de linga la parter si toata ziua eram impreuna dar am pierdut legatura cand am plecat in srainatate in 98. acum cateva luni m-am gandit mult la el si chiar ma intrebam ce mai face. nu am crezut niciodata ca il voi vedea asa. am intrbat niste fosti colegi de scoala cu care ne-am gasit pe fb daca stiu ceva de el si azi mi-au trimis articolul cu el.sunt trist si imi pare rau. viata din pacate este o mare curva si de multe ori ne fute . scuze pt. limbaj dar era un baiat extraordinar si imi pare rau ca nu am fost acolo pt. el. Max imi pare rau si rezista VOR VENI SI VREMURI MAI BUNE!